Zełenski podjął ważny krok. To może być przełom w wojnie

Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem. Była to pierwsza od momentu wybuchu wojny w Ukrainie wizyta prezydenta Rosji w Stanach Zjednoczonych.

Jednym z głównych tematów poruszonych podczas trwającego blisko trzy godziny spotkania była wojna w Ukrainie. Władimir Putin stwierdził, że „gdyby to Donald Trump był gospodarzem Białego Domu w 2022 roku, do wybuchu wojny w ogóle by nie doszło”. Przywódcy w trakcie szczytu na Alasce nie podjęli jednak żadnych kluczowych decyzji.

Trump rozmawiał z Zełenskim

W sobotę 16 sierpnia Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami europejskimi, którym przedstawił przebieg rozmów. Komisja Europejska poinformowała, że Polskę reprezentował Karol Nawrocki. Szczegóły telekonferencji nie zostały podane do publicznej wiadomości. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt powiedziała jedynie, że rozmowa odbyła się w drodze powrotnej Donalda Trumpa do Waszyngtonu.

„Odbyliśmy długą i merytoryczną rozmowę z prezydentem USA. Zaczęliśmy od rozmów w cztery oczy, zanim zaprosiliśmy do udziału europejskich przywódców. Rozmowa trwała ponad półtorej godziny. Omówiliśmy pozytywne sygnały ze strony USA dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy” – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Zełenski leci do USA. Spotka się z Trumpem

W odpowiedzi na szczyt na Alasce Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w poniedziałek 18 sierpnia uda się do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca dziękując za zaproszenie zapowiedział, że zamierza omówić wszystkie możliwe ustalenia dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie.

„Popieramy propozycję Donalda Trumpa dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-USA-Rosja. Format trójstronny jest odpowiedni do tego, aby omawiać kluczowe decyzje dotyczące przyszłości naszych państw” – zaznaczył Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że „niezwykle ważne jest to, żeby Europejczycy byli na każdym etapie zaangażowani w rozmowy i wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi mogli zapewnić wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa”.

