Sikorski wymownie o rozmowach Trumpa z Putinem. Wystarczyło jedno zdanie

Donald Trump spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem. Po trzech latach izolacji spowodowanej wojną w Ukrainie, prezydent Rosji został ciepło przywitany w USA.

Rosyjski przywódca stwierdził że „gdyby to Donald Trump był gospodarzem Białego Domu w 2022 roku, do wybuchu wojny w ogóle by nie doszło”. Z kolei przywódca USA ocenił, że „spotkanie z prezydentem Rosji było ekstremalnie produktywne”. W trakcie szczytu na Alasce nie zostały jednak podjęte żadne kluczowe decyzje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Sikorski o spotkaniu Trumpa z Putinem. Wymowne zdjęcie

Rozmowy przywódców USA i Rosji wymownie skomentował Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać papieża Jana Pawła II oraz prezydenta USA Ronalda Reagana. „To spotkanie na Alasce było lepsze” – skomentował szef polskiej dyplomacji.

Historyczna wizyta Jana Pawła II

Fotografia udostępniona przez szefa MSZ została wykonana w maju 1984 roku. Podczas jednej ze swoich pielgrzymek Jan Paweł II zatrzymał się na lotnisku w Fairbanks. Powód był dość prozaiczny – samolot musiał zatankować paliwo.

Niespodziewanie postój papieża Polaka stał się symbolem współpracy między Watykanem a Stanami Zjednoczonymi w walce z komunizmem. W trakcie pobytu na Alasce Jan Paweł II spotkał się bowiem z ówczesnym przywódcą USA Ronaldem Reaganem. Prezydent określił wówczas Ojca Świętego mianem jednej z największych sił moralnych i duchowych ludzkości.

W odpowiedzi Jan Paweł II podkreślił, że w pewien sposób Alaska może być dzisiaj uważana za skrzyżowanie świata. – Ronald Reagan wraca ze swojej wizyty u umiłowanego narodu chińskiego, podczas gdy ja udaję się do sąsiedniego regionu Dalekiego Wschodu – mówił papież Polak.

