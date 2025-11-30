Netanjahu prosi o ułaskawienie. Ma poparcie w rządzie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu złożył oficjalny wniosek o ułaskawienie do prezydenta Icchaka Herzoga. Krok ten stanowi kolejny etap trwającego procesu o korupcję, który od lat wywołuje napięcia polityczne i społeczne w kraju. Biuro premiera poinformowało, że decyzja ma pomóc „załagodzić konflikt narodowy” oraz „zmniejszyć napięcia” wokół postępowania.

Netanjahu prosi o ułaskawienie. To mu zarzucają

Przeciwko Netanjahu toczą się trzy sprawy karne dotyczące łapówkarstwa, oszustwa i nadużycia zaufania. Według prokuratury mają one związek z relacjami polityka i jego rodziny z właścicielami wpływowych firm medialnych oraz zarzutami wykorzystywania tych kontaktów dla korzyści osobistych i politycznych. Sam premier wielokrotnie odrzucał oskarżenia, określając je jako polityczną nagonkę.

W komunikacie biura prezydenta podkreślono, że „jest to niezwykły wniosek, który niesie ze sobą istotne konsekwencje”. Procedura wymaga zebrania opinii przez Dział Ułaskawień w Ministerstwie Sprawiedliwości, po czym trafią one do doradcy prawnego prezydenta. Herzog zapowiedział, że „rozpatrzy wniosek w sposób odpowiedzialny i szczery”.

Netanjahu w oświadczeniu ocenił, że „natychmiastowe zakończenie procesu w jego sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego”. Dodał, że choć zależy mu na zakończeniu postępowania, „rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego”.

Wniosek premiera poparł minister gospodarki i przemysłu Nir Barkat, który przekonuje, że „interes państwa wymaga zakończenia tego procesu”. W jego ocenie Izrael po trudnych doświadczeniach wojennych potrzebuje politycznej stabilizacji.

Wcześniej głos w sprawie zabrał Trump. Dotychczas było tylko jedno takie ułaskawienie

Głos w sprawie w czerwcu tego roku zabrał również prezydent USA Donald Trump, od dawna krytykujący proces. Wcześniej określił go jako „polowanie na czarownice”, a w wystąpieniu w Knesecie apelował o ułaskawienie premiera, mówiąc: „A cygara i szampan? Kogo to do cholery obchodzi”.

Izraelskie prawo dopuszcza ułaskawienie osoby przed wyrokiem, jednak w historii państwa zastosowano tę procedurę tylko raz.

