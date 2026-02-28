Ruszyła operacja „Ryk Lwa”. Trump o potencjalnym zagrożeniu dla sojuszników w Europie

W sobotę 28 lutego w godzinach porannych Izrael rozpoczął „prewencyjny atak” na Iran – poinformował Israel Katz, minister obrony Izraela. W Teheranie doszło do licznych eksplozji, a nad miastem unoszą się kłęby dymu.

Irański urzędnik w rozmowie z agencją Reutera zapowiedział, że Iran szykuje się do odwetu, który będzie „miażdżący”. Niedługo później izraelska armia poinformowała, że z Iranu zostały wystrzelone rakiety. „Izraelskie siły zbrojne wykryły rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Systemy obronne przechwytują zagrożenie” – przekazała armia.

Operacja „Ryk Lwa”. Premier Izraela przekazał szczegóły

Premier Izraela wydał oświadczenie. „Bracia i siostry, obywatele Izraela, przed chwilą Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, która ma na celu wyeliminowanie egzystencjalnego zagrożenia ze strony terrorystycznego reżimu w Iranie” – napisał Benjamin Netanjahu. W dalszej części komunikatu podziękował Donaldowi Trumpowi za jego „historyczne przywództwo”.

„Od 47 lat reżim ajatollaha krzyczy »Śmierć Izraelowi«, »Śmierć Ameryce«. Przelewa naszą krew, morduje wielu Amerykanów i masakruje własnych obywateli. Ten morderczy reżim terrorystyczny nie może być uzbrojony w broń jądrową, która pozwoliłaby mu zagrażać całej ludzkości. Nasze wspólne działania stworzą warunki, w których odważny naród irański będzie mógł wziąć swój los w swoje ręce” – kontynuował Netanjahu.

Na zakończenie premier Izraela zwrócił się do obywateli, aby postępowali zgodnie z zaleceniami służb. „W najbliższych dniach, podczas operacji »Ryk Lwa«, wszyscy będziemy musieli wykazać się wytrwałością i hartem ducha” – zakończył.

Trump o potencjalnym zagrożeniu dla sojuszników w Europie. „Nikczemna dyktatura”

Głos w sprawie zabrał też Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał na platformie Truth Social, że Iran próbował odbudować swój program jądrowy i kontynuował prace nad rakietami dalekiego zasięgu, które mogą stanowić zagrożenie dla „bardzo dobrych przyjaciół i sojuszników USA w Europie, żołnierzy USA stacjonujących za granicą, a wkrótce mogą dotrzeć do amerykańskiej ojczyzny”. Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone uczestniczą w operacji, aby zapobiec zagrożeniu dla Ameryki, które generuje „nikczemna i radykalna dyktatura”.

