Sanna Marin dla „Wprost”: Nie wierzę w romantyczną wizję pokoju

– Jestem pacyfistką, ale bardziej realistką. Nie wierzę w romantyczną wizję pokoju, który pojawia się dlatego, że wszyscy go chcą. Pokój zawiera się z wrogiem, nie z przyjacielem – a żeby wróg usiadł do rozmów, musi wiedzieć, że alternatywa jest dla niego gorsza – powiedziała „Wprost” Sanna Marin, była premier Finlandii.
Marin tłumaczy, że jej pokoleniu przez długi czas wydawało się, iż wojna na kontynencie należy do przeszłości, że integracja, wspólny rynek i wzajemne uzależnienia gospodarcze uczynią konflikt irracjonalnym i zbyt kosztownym, by ktokolwiek się na niego zdecydował, ale to była projekcja. – Zakładaliśmy, że wszyscy kalkulują tak jak my. To był błąd. Byliśmy naiwni – stwierdziła.
Sanny Marin można było posłuchać oraz z nią porozmawiać podczas spotkania w warszawskiej Ambasadzie Finlandii. W środę, 25 lutego, promowała tam swoją najnowszą książkę pt. „Nadzieja”. Co jeszcze mówiła?
Źródło: Wprost
