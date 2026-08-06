Dlaczego Andrzej Duda się nie udziela? Były minister ujawnił powód

Wojciech Kolarski były minister w Kancelarii Prezydenta został zapytany w programie „Tłit” Wirtualnej Polski, dlaczego były prezydent ograniczył w ostatnim czasie swoją aktywność dotyczącą m.in. życia politycznego.

Duda coraz rzadziej się udziela. „Potrzebuje trochę czasu”

Były minister w Kancelarii Prezydenta poinformował, że w jego ocenie Andrzej Duda potrzebuje czasu, aby odpocząć po ostatnich 10 latach sprawowania władzy. Jak ocenił Kolarski, chwilowa nieobecność polityka może też pozytywnie wpłynąć na ocenę jego rządów.

– Potrzebuje trochę czasu, żeby opinia publiczna spojrzała na jego prezydenturę. Polacy zobaczą za jakiś czas, ile przyniosła sukcesów – przekazał.

— Andrzej Duda ma świadomość, że jest byłym prezydentem, a byli prezydenci najczęściej są komentatorami, są obok. Co nie znaczy, że nie zabierają głosu w sprawach politycznych – ocenił Kolarski. Dodał także, „moment, kiedy będzie postacią debaty politycznej, nadejdzie” .

Duda chce prowadzić biuro w Krakowie

Przypomnijmy, już w ostatniej rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Duda poinformował, że „postanowił ograniczyć swoją aktywność medialną” .

– Od marca nie udzielam wywiadów, odmówiłem wielu mediom. Uznałem, że było mnie trochę za dużo, a jak człowieka jest za dużo, to powszednieje, i jego komentarz traci na znaczeniu – przyznał.

Polityk w najbliższym czasie planuje jednak otworzyć własne biuro w centrum Krakowa, gdzie ma przyjmować osoby, które będą chciały uzyskać pomoc prawną. Podkreślił, że nie ma pewności, czy takiej inicjatywy potrzebują mieszkańcy miasta, jednak on na tym skorzysta.

– Mam 54 lata, potrzebuję jakiegoś miejsca pracy, bo nie wyobrażam sobie, żebym przeszedł na emeryturę i skupił się na pieleniu ogródka – stwierdził w rozmowie z gazetą.

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