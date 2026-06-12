Nowa partia dla przedsiębiorców. Projekt może osłabić Konfederację

Według ustaleń medialnych na czele partii ma stanąć Ryszard Petru. Na początku czerwca polityk zapowiadał, że konieczne jest stworzenie „oferty Konfederacji light” . Jak poinformowała „Rzeczpospolita”, nowe ugrupowanie może rozpocząć pierwsze działania już po wakacjach.

Powstanie nowa partia. Ma konkurować z Konfederacją

– Chcemy być partią dla sierot po wolnorynkowej Platformie Obywatelskiej, wypełniając lukę po Trzeciej Drodze i przejmując część wolnorynkowych wyborców Konfederacji, którym przeszkadzają antyunijne i nacjonalistyczne hasła formacji Mentzena – zapowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z inicjatorów projektu. Pomysłodawcy mają wykluczać współpracę z Szymonem Hołownią, a także Mateuszem Morawieckim. Zadaniem ugrupowania będzie zatem osłabienie możliwego koalicjanta PiS-u i przejęcie jej elektoratu.

Z kolei 12 czerwca Ryszard Petru oznajmił w serwisie X, że „jeśli KO pójdzie do wyborów wspólnie z PSL to aby wygrać w 2027 niezbędna będzie oferta dla tych, którzy zerkają w stronę Konfederacji” .

Dodał także, że z tego powodu „potrzeba Konfederacji light, rozsądnie proeuropejskiej, a jednocześnie do bólu pragmatycznej gospodarczo” .

PiS stworzy koalicję z Konfederacją?

W czwartek podczas rozmowy z dziennikarzami prezes PiS wypowiedział się na temat możliwej koalicji z partią Sławomira Mentzena i nie wykluczył takiej możliwości. – Jeśli Konfederacja będzie chciała i jeżeli jednak nie będzie, przynajmniej jej część, tak ciągle agresywnie nastawiona do nas, jak jest agresywnie nastawiona – odparł.

Przypomnijmy, wcześniej Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczał współpracy z Konfederacją. – Jeśli nie nastąpi cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę. Bo jak my, partia, która stworzyła mechanizm realnej solidarności, ma współpracować z partią, która prezentuje ideę darwinizmu społecznego? – mówił w zeszłym roku.

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