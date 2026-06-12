Nowa partia dla przedsiębiorców. Projekt może osłabić Konfederację

Według ustaleń medialnych na czele partii ma stanąć Ryszard Petru. Na początku czerwca polityk zapowiadał, że konieczne jest stworzenie „oferty Konfederacji light”. Jak poinformowała „Rzeczpospolita”, nowe ugrupowanie może rozpocząć pierwsze działania już po wakacjach.
Powstanie nowa partia. Ma konkurować z Konfederacją
– Chcemy być partią dla sierot po wolnorynkowej Platformie Obywatelskiej, wypełniając lukę po Trzeciej Drodze i przejmując część wolnorynkowych wyborców Konfederacji, którym przeszkadzają antyunijne i nacjonalistyczne hasła formacji Mentzena – zapowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z inicjatorów projektu. Pomysłodawcy mają wykluczać współpracę z Szymonem Hołownią, a także Mateuszem Morawieckim. Zadaniem ugrupowania będzie zatem osłabienie możliwego koalicjanta PiS-u i przejęcie jej elektoratu.
Z kolei 12 czerwca Ryszard Petru oznajmił w serwisie X, że „jeśli KO pójdzie do wyborów wspólnie z PSL to aby wygrać w 2027 niezbędna będzie oferta dla tych, którzy zerkają w stronę Konfederacji”.
Dodał także, że z tego powodu „potrzeba Konfederacji light, rozsądnie proeuropejskiej, a jednocześnie do bólu pragmatycznej gospodarczo”.
PiS stworzy koalicję z Konfederacją?
W czwartek podczas rozmowy z dziennikarzami prezes PiS wypowiedział się na temat możliwej koalicji z partią Sławomira Mentzena i nie wykluczył takiej możliwości. – Jeśli Konfederacja będzie chciała i jeżeli jednak nie będzie, przynajmniej jej część, tak ciągle agresywnie nastawiona do nas, jak jest agresywnie nastawiona – odparł.
Przypomnijmy, wcześniej Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczał współpracy z Konfederacją. – Jeśli nie nastąpi cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę. Bo jak my, partia, która stworzyła mechanizm realnej solidarności, ma współpracować z partią, która prezentuje ideę darwinizmu społecznego? – mówił w zeszłym roku.
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