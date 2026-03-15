Nad Polskę nadciągają burze. W tych regionach dziś zagrzmi

Za sprawą sporego ocieplenia, jakiego mogliśmy doświadczyć w ostatnich dniach, wielu Polaków poczuło wiosnę. Jak jednak wskazują synoptycy, w pogodzie szykuje się nagła wolta. W niedzielę nad Polską zacznie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny. Wraz z nim pojawi się więcej chmur, a miejscami możliwe będą także burze. Gdzie dzisiaj zagrzmi?

Za rogiem zmiana pogody

Nasz kraj znalazł się w strefie obniżonego ciśnienia związanego z niżem Gina, który przemieszcza się znad północnego Atlantyku. Jak wyjaśniła synoptyk portalu tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ze wspomnianym układem związany jest rozległy, pofalowany front atmosferyczny.

Rozciąga się on od Finlandii przez obszar Morza Bałtyckiego i Niemcy, aż po Włochy i Morze Śródziemne. Na jego drodze tworzą się kolejne wtórne układy niskiego ciśnienia. Najważniejszy z nich dla Polski to niż Iskard, którego centrum przemieszcza się nad zachodnim Bałtykiem – pomiędzy Bornholmem a Łebą.

Burze w Polsce. Tu w niedzielę może zagrzmieć

Chłodny front związany z układem Iskard już w niedzielę wkroczył do zachodniej części Polski. Najpierw odczuć go mogli mieszkańcy Pomorza Zachodniego – czyste niebo zasnuło się bowiem chmurami.

Synoptycy zwracają jednak uwagę, że pas opadów związany z frontem jest na razie rozproszony. – W godzinach popołudniowych na froncie mają mocniej kłębić się chmury, szczególnie nad Ziemią Łódzką, Opolszczyzną, Małopolską, niosące zagrożenie burzami – przekazała Arleta Unton-Pyziołek.

Nadchodzi ochłodzenie

Jak wskazują prognozy, do niedzielnego wieczoru front obejmie większość kraju. Wyjątkiem pozostaną jedynie wschodnie regiony Polski.

Chłodne masy powietrza polarno-morskiego napływające znad oceanu będą przesuwać wspomniany układ atmosferyczny. Jednocześnie będą też wypierać cieplejsze powietrze docierające do Polski z południowej części Europy.

To oznacza, że w najbliższym czasie o ociepleniu możemy chwilowo zapomnieć.

