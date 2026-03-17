Barbara Nowacka dała zielone światło. Zmiany w szkołach wchodzą w życie

Ministra edukacji narodowej – Barbara Nowacka – złożyła podpis pod dwoma rozporządzeniami. Jedno dot. podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a drugie – kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – przekazał Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. To jednak nie wszystko, bowiem szefowa MEN zaakceptowała także nowelizację kolejnego rozporządzenia – ws. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Szefowa MEN podpisała rozporządzenia. Co się zmieni?

Pierwsze z rozporządzeń wejdzie w życie w nowym roku szkolnym 2026/2027. Jeśli chodzi o drugie – także obowiązywało będzie od 1 września tego roku – najpierw od klas I i IV (mowa o szkołach podstawowych), a potem – w kolejnych latach – również następnych klas. Nowa podstawa zajęć lekcyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach VIII funkcjonować zacznie od roku szkolnego 2027/2028. Jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (mowa o tych, u których stwierdzono jej stopień umiarkowany i znaczny) – tutaj nowa podstawa programowa wejdzie do szkół 1 września 2026 r.

Czego dotyczą zmiany? Przykładowo – podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada, by dzieci miały m.in. jak najmniejszy kontakt z ekranami (m.in. smartfonów czy tabletów), wyłączając jednak te sytuacje, gdy elektronika stosowana jest w celach dydaktycznych. Jeśli chodzi o klasy I-III, wysiłki nauczycieli skoncentrowane będą m.in. wokół kompetencji językowych, matematycznych, cyfrowych i ruchowych. Warto zaznaczyć, że podstawa programowa w zakresie zajęć o edukacji zdrowotnej i wychowaniu fizycznym „pozostała niezmieniona w stosunku do tej, która obowiązuje już w szkole podstawowej od roku szkolnego 2025/2026” – podała PAP.

Kolejne szczegóły

Jeśli chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami – tu priorytetem w nauczaniu będą od teraz m.in. przedmioty oferujące wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej i społecznej.

Współpracownik Nawrockiego grzmi na decyzję MEN. „Skandaliczna sytuacja”Czytaj też:

MEN chciało zlikwidować problem, powstał kolejny? Nauczycielka ma radę dla Nowackiej