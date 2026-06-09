Czerwone paski na świadectwach do likwidacji? Szefowa MEN zabrała głos

Barbara Nowacka została zapytana w Radiu Zet, czy czerwone paski na świadectwach powinny być zlikwidowane. – Nie. Budzą dyskusje, kontrowersje, emocje, można się zastanawiać czy taka średnia, ale szkoła jest też po to, by pokazywać najlepszych i ich wyróżniać – powiedziała szefowa MEN. Nowacka zapewniła, że nie planuje zmian. – Szkoła jest po to, by młodzież się uczyła, zdobywała wiedzę i osiągnięcia. Pasek jest nagrodą za wysoką średnią – mówiła minister edukacji narodowej.

Do dyskusji jest jej ewentualne podniesienie. – Dużo dzieciaków dostaje czerwony pasek, z drugiej strony to dobrze. Gdzieś mi brakuje wyróżnienia dla superambitnych – z samymi szóstkami i piątkami. To byłoby coś, ale tak naprawdę nie ma w tej chwili takiej dyskusji w ministerstwie, czy coś zmieniamy, bo też nie każdy zwyczaj, nawet jeżeli budzi emocje, jest potrzeba wywracać. Szkoła naprawdę nie potrzebuje rewolucji, takiego tematu trochę zastępczego – stwierdziła Nowacka.

Szefowa MEN o planach ws. czerwonych pasków. Afera z darmowymi lodami „zastępczą dyskusją”?

Szefowa MEN przyznała, że jej pierwszą reakcją na interwencję RPD w kontekście darmowych lodów za czerwony pasek na świadectwie był „facepalm”. – Po co? Naprawdę, znaczy młodzież ma naprawdę wiele wyzwań, kryzysów, problemów, spraw, które chcą, żeby im pomóc rozwiązać. Idealne dla Rzecznika Praw Dziecka – skomentowała Nowacka. Minister edukacji narodowej oceniła, że „to jest źle rozumiana równość, aby gonić przedsiębiorcę za fajny, miły i życzliwy pomysł”.

Nowacka wyraziła nadzieję, że u Moniki Horny-Cieślak dojdzie do refleksji. – Szkoła daje równe prawa i szanse. Ale nie każde dziecko ma te same zdolności, możliwości. Jedne są super sportowe, inne będzie super się uczyło, inne będzie bardzo pilne i każde może być wzorem dla rówieśników. Pracowitość trzeba nagradzać. No zajmujmy się poważnymi rzeczami. To jest dyskusja totalnie zastępcza – podsumowała szefowa MEN.

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