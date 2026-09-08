Polska zieloną wyspą na tle Europy. Szefowa MEN: To nie znaczy, że jest dobrze

8 września ogłoszono wyniki badania PISA 2025. To największe na świecie badanie umiejętności uczniów. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 90 krajów, najwięcej w historii, oraz około 800 tysięcy uczniów, z czego 7 103 z Polski. Zebrane dane pozwalają wyciągać wnioski dotyczące umiejętności ponad 30 milionów piętnastolatków. PISA obejmuje nie tylko pomiar umiejętności z matematyki, rozumienia czytanego tekstu i nauk przyrodniczych.

Uczniowie odpowiadają też na pytania dotyczące szkoły, relacji, motywacji, poczucia bezpieczeństwa oraz otrzymywanego wsparcia. Polski raport z badania przygotował Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy. Krótki komentarz wygłosiła Barbara Nowacka. – Kryzys edukacyjny w krajach rozwiniętych, krajach Unii Europejskiej niestety jest faktem. Pokłosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi widać wszędzie – zaczęła szefowa MEN.

Szefowa MEN o wynikach prestiżowego badania. „Polska edukacja ewidentnie potrzebuje zmian”

– Polska edukacja ewidentnie potrzebuje zmian, bo chociaż udało nam się w znacznej mierze wyhamować spadki, które w niektórych krajach są po prostu drastyczne, to wiemy, że wiele pracy przed nami – podkreśliła Nowacka. Minister edukacji narodowej zaznaczyła, że wykonana praca „nie oznacza, że jest dobrze”. – Ten sygnał alarmowy jest tak naprawdę dla całej Europy – ostrzegała Nowacka. Szefowa MEN zwróciła uwagę, jak odskoczyły różne kraje, w szczególności azjatyckie.

– Edukacja wymaga jednak dyscypliny, znacznie większego prowadzenia uczniów przez nauczycieli i takiego stałego merytorycznego wsparcia – skomentowała Nowacka. Minister edukacji narodowej przyznała, że „przed nami bardzo wiele pracy”. Nowacka wskazała, jak „ważna jest stabilność polityczna wokół edukacji”. – To ma znaczący efekt na kolejne pokolenia – stwierdziła szefowa MEN. Zdaniem Nowackiej wyniki „powinny skłonić wszystkich do podjęcia działań”.

Wynika badania PISA 2025. Barbara Nowacka zabrała głos

Minister edukacji narodowej chce poświęcić więcej czasu na rozmowę o „kryzysie znajomości nauk matematycznych i przyrodniczych, które były tutaj wiodące czy umiejętności czytania”. Na wyniki badania wpływ miało też zlikwidowanie gimnazjów oraz uszczuplenie podstaw programowych. – Jesteśmy zieloną wyspą na tle Europy, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy pracować jeszcze znacznie więcej – podsumowała Nowacka.

Wiodącą dziedziną w badaniu PISA 2025 były nauki przyrodnicze. Polska uzyskała tu 495 punktów. Podobne wyniki zanotowało sześć krajów europejskich, a trzy osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od naszego państwa. W naukach matematycznych Polska otrzymała 484 punkty. Na poziomie naszego kraju było pięć państw, a kolejne trzy były wyraźnie lepsze. Jeśli chodzi o rozumienie tekstu pisanego Polska uzyskała 482 pkt. Porównywalne były Włochy, a lepsze znowu były trzy kraje.

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