Poseł KO potrącił pieszych? Oszustów zdradził jeden szczegół

Na platformie X można natknąć się na fotografię samochodu ze zniszczoną maską, zderzakiem i wyciekiem oleju. Profil, który udostępnił zdjęcie – STOP Praniu Mózgów – twierdzi, że znajduje się na nim auto, które prowadził parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej. Miał on rzekomo w niedzielę, w godzinach popołudniowych, potrącić dwóch pieszych na przejściu.

„Jak podają dziennikarze, poseł szybko zadzwonił do znajomego prokuratora i zapytał, co można zrobić, żeby uniknąć odpowiedzialności. Znajomy śledczy po chwili namysłu dał mu taką odpowiedź: – Myślę, że ten, który głową rozbił ci przednią szybę, może dostać pięć lat [więzienia – red.] za uszkodzenie cudzego mienia, a ten drugi, co odleciał w krzaki, osiem lat – za próbę ucieczki z miejsca wypadku” – twierdzi źródło.

Czy któryś z posłów KO 15 marca rzeczywiście uczestniczył w wypadku? Nowe fakty ws. przedstawiła Karolina Gałecka – rzeczniczka prasowa MSWiA.

Resort Marcina Kierwińskiego zaapelował do internautów: Sprawdzajcie daty, źródła i konta

Dyrektorka Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA wzięła wpis jako przykład ilustrujący to, jak w internecie powstają groźne fake newsy. I to nie byle jakie, ponieważ ten konkretny wygenerował aż 500 tysięcy wyświetleń.



Gałecka wskazała, że po Twitterze (dawna nazwa platformy X) krąży „tweet sugerujący udział posła KO w wypadku”. Tymczasem zdjęcie „pochodzi z artykułu lokalnego radia – z lipca 2024 roku. Nie ma w nim żadnej informacji o jakimkolwiek pośle” – podkreśliła. Jak wytłumaczyła, jest to „typowy mechanizm manipulacji”. Składa się na niego w tym przypadku „stare zdjęcie, nowa polityczna sugestia i viral na anonimowym koncie”.



Rzeczniczka MSWiA zaapelowała, by opinia publiczna „nie traktowała platformy X jako źródła wiedzy”. „Sprawdzajcie daty, źródła i konta, które podają dalej takie treści. Fake news zaczyna się od jednego kłamliwego tweeta” – zastrzegła.

Fotografia przedstawia wypadek z 2024 r.

Dotarliśmy do artykułu sprzed blisko dwóch lat, który opublikowany został przez redakcję Polskiego Radia PiK. Dołączono do niego zdjęcie, które zrobione zostało przez portal Bydgoszcz 998. Przedstawia ono wypadek na przejściu dla pieszych w miejscowości Buszkowo (na Kujawach i Pomorzu).

Jak informowała rozgłośnia, która relacjonowała przebieg zdarzenia, przed zebrą „zatrzymało się auto, którego kierowca chciał przepuścić przechodzącego przez jezdnię mężczyznę”. „Niestety, nagle w tył zatrzymanego auta, uderzyło drugie. Siła uderzenia doprowadziła do potrącenia pieszego” – podawali dziennikarze.

Czytaj też:

Marek Suski zasłabł w prokuraturze. „Wrzosek sterczała nad nim w karetce”Czytaj też:

Wpuściła Zandberga, straciła pracę. „Sytuacja nie jest fajna”