Prof. Legutko: UE staje się coraz brzydsza. Za dekadę, dwie, rozważałbym polexit

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Karol Nawrocki zawetował ustawę o programie SAFE, z kolei inni konserwatywni europejscy liderzy, jak Giorgia Meloni czy Wiktor Orbán, nie mają nic przeciwko unijnej pożyczce na obronność. Z czego wynikają takie rozbieżności?

Prof. Ryszard Legutko: Myślę, że w przypadku Orbána sprawa jest jasna: 12 kwietnia są wybory, więc byłoby pewnie niezręczne, gdyby powiedział: „nie, dziękuję”. Poza tym wie on doskonale, że jest to traktowane jako narzędzie szantażu wobec jego rządu. Także to, co powiedział o możliwości przyjęcia SAFE, faktycznie nic nie znaczy.

Jak to nic nie znaczy?

Zapewne jeśli wygra wybory – czego mu życzę – nie będzie mowy o żadnym braniu kredytów pod zastaw państwa węgierskiego.

A Giorgia Meloni? Jaką ma strategię?

Jej pozycja w Unii jest trochę mocniejsza, Włochy to jedno z głównych państw unijnych. Nie wiem, jakie są ich motywacje, ale to nie ma znaczenia. No i co, że biorą pożyczkę? Polska nie musi.

A jak pan ocenia propozycję sfinansowania wydatków na obronność z zysku ze złota NBP? Czy ten pomysł wydał się panu trafiony?