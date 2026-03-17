Marek Suski zasłabł w prokuraturze. „Wrzosek sterczała nad nim w karetce”

Iwona Arendt, posłanka PiS-u, mówi dla „Wprost”, że rozmawiała z Markiem Suskim, gdy ten trafił do karetki pogotowia. – Jak już doszedł do siebie w karetce, opowiadał mi, że bardzo się zdenerwował, gdy na przesłuchaniu pojawiła się Ewa Wrzosek. Tak mu ciśnienie skoczyło, że zasłabł – opowiada parlamentarzystka.

Jak dodaje, kilka miesięcy temu poseł przechodził zawał serca: – Marek leżał w szpitalu i długo się leczył. Jeszcze jest osłabiony.

– Marek powiedział mi też, że gdy się ocknął zobaczył, jak Ewa Wrzosek stoi nad nim w karetce, mimo że w takich sytuacjach człowiek potrzebuje spokoju, trochę intymności. A ona nad nim sterczała – opowiada nam posłanka.