Radosław Sikorski bezlitosny dla Karola Nawrockiego. Burza przed szczytem UE

W czwartek 19 marca odbędzie się unijny szczyt w sprawie ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Jak się okazuje, sprawa stała się polem kolejnego konfliktu między Karolem Nawrockim a rządem.

Karol Nawrocki o ETS

Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przedstawił stanowisko głowy państwa odnośnie ETS.

„20 lat systemu ETS i efekty są jasne: Europa traci przemysł, miejsca pracy i konkurencyjność. Produkcja ucieka poza UE, a globalne emisje rosną. Prezydent jasno wskazuje kierunek przed Radą Europejską: odejście od ETS” – podkreślił.

Radosław Sikorski uderza w Karola Nawrockiego

Na reakcję przedstawicieli rządu Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać. Wpis Karola Rabendy oburzył Radosława Sikorskiego, który podkreślił, że „Karol Nawrocki nie ma uprawnień konstytucyjnych do zajmowania się polityką europejską”.

„Prezydent nie ma ani uprawnień konstytucyjnych ani wiedzy, tak urzędniczej jak osobistej, do zajmowania się polityką europejską. Patriotyzmem byłoby dobre sprawowanie urzędu, a nie kolejne próby zagarniania władzy” – stwierdził szef MSZ.

Następnie nawiązał do trwającego od wielu miesięcy sporu o nominacje dla dyplomatów. „Kierownicy placówek wojennych w Teheranie, ZEA i Kijowie nadal czekają na nominacje ambasadorskie” – dodał.

Pałac Prezydencki reaguje na krytykę szefa MSZ

W obronie prezydenta postanowił stanąć Paweł Szefernaker. „U ministra Sikorskiego głęboko postępuje denializm prawniczy. Coraz częściej nie uznaje rzeczywistości, bo jest ona niewygodna, sprzeczna z jego interesami” – ocenił szef gabinetu prezydenta. W dalszej części wpisu powołał się na jeden z artykułów ustawy o współpracy Rady Ministrów z prezydentem.

„Nie musi pan dziękować, a zamiast tego powinien szybko uwzględnić stanowisko prezydenta RP w sprawie EU ETS, co pomoże szybko skończyć z wysokimi cenami energii w Polsce” – zaapelował.

