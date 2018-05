Wniosek do TK pogrąży ustawę o zakazie handlu w niedziele? Długa lista zarzutów

Konfederacja Lewiatan przekonuje, że nowe przepisy dotyczące zakazu handlu w niedziele zawierają niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym do Trybunału Konstytucyjnego przesłano wniosek o kontrolę ustawy. Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że zdaniem Lewiatana zaskarżona ustawa tworzy dwie grupy podmiotów – objętych i nieobjętych zakazem, a to różnicuje zatrudnionych w nich pracowników. Jedni mają pełną swobodę pracy w określone dni, a inni ograniczoną. Jak podaje dziennik, konfederacja zwraca także uwagę na „rażąco krótkie vacatio legis” , jakie poprzedziło wejście w życie przepisów.

Ponadto wiele wątpliwości ma dotyczyć wyłączeń spod zakazu. Jako przykład podano galerię handlową wybudowaną na dworcu kolejowym w Gdańsku, która „przekształca się w wielki peron wyjęty spod zakazu handlu”. Lista zarzutów jest poważna, ponieważ zdaniem wnioskodawców ustawa narusza wiele konstytucyjnych zasad, m.in. ochrony pracy, wolności wykonywania pracy, równości wobec prawa oraz proporcjonalności.

Będą zmiany w przepisach?

W ostatnim czasie portal money.pl informował, że Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje zmiany w przepisach dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Nowe regulacje mają na celu ukrócenie procederu obchodzenia zakazu handlu.

Część sklepów jednej z popularnych sieci jest bowiem zarejestrowana jako działalność pocztowa, w związku z tym może być otwarta w niedzielę. W świetle nowych przepisów zakaz handlu będzie obowiązywał także w tych miejscach, gdzie handel jest dominującą gałęzią działalności firmy. Zabiegi stosowane przez sieć nie spodobały się także Poczcie Polskiej. – Było oświadczenie Poczty Polskiej, że takie praktyki są niedopuszczalne. Jest już przeprowadzana kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – powiedział podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceminister Stanisław Szwed.