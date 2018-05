Zakaz handlu w niedzielę. Szykują się zmiany w przepisach

Jak informuje portal money.pl, o planowanych zmianach w przepisach powiedział podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego Stanisław Szwed. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej stwierdził, że jest potrzeba „uszczelnienia systemu”.

Odpowiedź na działania Żabki

Zmiany w przepisach mają być odpowiedzią na próby obchodzenia istniejących regulacji. Część sklepów jednej z popularnych sieci jest bowiem zarejestrowana jako działalność pocztowa, w związku z tym może być otwarta w niedzielę. W świetle nowych przepisów zakaz handlu będzie obowiązywał także w tych miejscach, gdzie handel jest dominującą gałęzią działalności firmy. Zabiegi stosowane przez sieć nie spodobały się także Poczcie Polskiej. – Było oświadczenie Poczty Polskiej, że takie praktyki są niedopuszczalne. Jest już przeprowadzana kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – powiedział Szwed. Wiceminister zapowiedział, że w następnym miesiącu odbędzie się spotkanie, na którym zostanie ustalony kształt przyszłych zmian.

Próby ominięcia zakazu

O tym, że właściciele sklepów próbują ominąć wprowadzone przepisy, pisaliśmy już jakiś czas temu. Jarosław Trzaska, współwłaściciel rodzinnego przedsiębiorstwa Pod Dębem, w skład którego wchodzą trzy sklepy spożywcze pod Warszawą (w Zalesiu Dolnym, Złotokłosie i Prażmowie), wpadł na niecodzienny pomysł, w jaki sposób ominąć zakaz handlu w niedziele. W każdym ze swoich sklepów przedsiębiorca wystawił obrazy lokalnej malarki Leokadii Nastały. Dzięki temu sklepy spożywcze stały się niejako placówkami kulturalnymi, a te w myśl ustawy mogą być w niedziele czynne.

– Oczywiście analizowaliśmy to dokładnie od strony prawnej. Uznaliśmy, że wymaga to od nas rozszerzenia działalności o odpowiednie zapisy PKD. Musiało dojść do spotkania wspólników. Podpisaliśmy odpowiednie akty i złożyliśmy je do KRS. Chodziło o to, aby nasze rozwiązanie miało pełną podstawę, więc moim zdaniem działamy teraz zgodnie z prawem – tłumaczył Trzaska.