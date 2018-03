Ten przedsiębiorca wpadł na niecodzienny pomysł, w jaki sposób ominąć zakaz handlu w niedziele

Jarosław Trzaska, współwłaściciel rodzinnego przedsiębiorstwa Pod Dębem, w skład którego wchodzą trzy sklepy spożywcze pod Warszawą (w Zalesiu Dolnym, Złotokłosie i Prażmowie), wpadł na niecodzienny pomysł, w jaki sposób ominąć zakaz handlu w niedziele. W każdym ze swoich sklepów przedsiębiorca wystawił obrazy lokalnej malarki Leokadii Nastały. Dzięki temu sklepy spożywcze stały się niejako placówkami kulturalnymi, a te w myśl ustawy mogą być w niedziele czynne. Oczywiście analizowaliśmy to dokładnie od strony prawnej. Uznaliśmy, że wymaga to od nas rozszerzenia działalności o odpowiednie zapisy PKD. Musiało dojść do spotkania wspólników. Podpisaliśmy odpowiednie akty i złożyliśmy je do KRS. Chodziło o to, aby nasze rozwiązanie miało pełną podstawę, więc moim zdaniem działamy teraz zgodnie z prawem – tłumaczył Trzaska.

Właściciel dodał, że przez wiele lat ciężko pracował na to, żeby jego sklepy miały opinię prawie zawsze otwartych. Jedna z pracownic sklepu podkreśliła, że chętnie pracuje w weekendy, ponieważ za taki dyżur otrzymuje wyższe wynagrodzenie. – Całkiem przypadkiem może się tu stworzyć miejsce, do którego ludzie będą przychodzić nie tylko po zakupy, ale również zobaczyć, jakie nowe spotkania ze sztuką im przygotowaliśmy – dodaje. W planach właścicieli są nawet wystawy rzeźb.

Galeria:

Zakaz handlu w niedziele oczami internautów. Zobacz najlepsze memy

Wyjątki w ustawie – gdzie można zrobić zakupy?

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu. Państwowa Inspekcja Pracy argumentuje, że sklepy znajdujące się w hali dworca mogą być otwarty w niedzielę, ponieważ służą obsłudze podróżnych. Ponadto, franczyzobiorcy sieci Żabka będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w niedziele, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek.