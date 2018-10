Premier Morawiecki przedstawił program Kolej Plus. „W pierwszym okresie 21 odcinków”

– Ten moment jest przełomowy. To jest taki punkt zwrotny, od którego możemy sobie powiedzieć, że będziemy odtwarzali połączenia kolejowe. Jest to program odtworzenia lokalnych i regionalnych połączeń kolejowych – podkreślał Mateusz Morawiecki podczas konferencji Kolej Plus w Jasienicy na Mazowszu. – Z Jasienicy Mazowieckiej mieszkańcy odzyskają możliwość połączenia z Rzeszowem, Lublinem, więc z bardzo ważnymi ośrodkami – mówił.

– Tworzymy cały program, który ma objąć miasta wielkości powyżej 10 tysięcy mieszkańców, z których mają być połączenia do większych ośrodków tak, żeby cała ta sieć komunikacyjna kierowała się swego rodzaju logiką i jednocześnie tworzyła taki jednolity ruszt komunikacyjny z punktu widzenia zdolności mieszkańców poszczególnych regionów do poruszania się na terytorium naszego kraju – zaznaczał premier. – Uważamy, że to jest fundament planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, żeby takie możliwości były – dodał.

Premier poinformował, że program w pierwszej fazie już będzie kosztował kilka miliardów złotych, a w dłuższej perspektywie może to być wiele dziesiątków miliardów. – Każda z kolejnych faz będzie przedstawiana – dodał Morawiecki. – W pierwszym okresie to 21 odcinków, które mamy już na mapie Polski przeanalizowane i względem których będziemy chcieli dokonać tych prac inwestycyjnych. W kolejnych etapach będą to nowe połączenia – zaznaczył premier.