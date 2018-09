Starożytne zaklęcie miłosne odczytane. Najbardziej zaskakuje... obrazek

– Najbardziej zaskakującym elementem (papirusu – red.) jest ilustracja – komentował Korshi Dosoo, wykładowca uniwersytetu w Strasburgu, który opublikował analizę dokumentu na łamach Journal of Coptic Studies. Zdaniem Dosoo, tekst mógł powstać około 1300 lat temu, w czasach gdy w Egipcie powszechne było chrześcijaństwo.

Obrazek, o którym mowa, przedstawia dwa stworzenia przypominające ptaki, połączone prawdopodobnie penisem albo liną. Niewielka różnica między nimi może stanowić próbę podkreślenia odmienności płci. Zdaniem eksperta, stworzenie po prawo może być płci żeńskiej, a to po lewo – męskiej.

Poniżej obrazka zostało zapisane po koptyjsku zaklęcie. Ponieważ dokument został częściowo zniszczony, możliwe jest odczytanie tylko fragmentów tekstu, które zdaniem Dosoo układają się w zaklęcie miłosne. Ma na to wskazywać także sama ilustracja towarzysząca napisom. Tekst rozpoczyna apostrofa: „Wzywam tego, który jest Chrystusem, bogiem Izraela” . W dalszej części pojawia się sformułowanie „każde dziecko Adama” , nawiązujące do biblijnego protoplasty rodzaju ludzkiego.

Zdaniem eksperta, który zajął się analizą papirusu, stanowił on zaledwie fragment bardziej rozbudowanego dzieła, możliwe że księgi z magicznymi formułami. Na podstawie fragmentów tekstu trudno dokładnie stwierdzić, czego dotyczyła całość zaklęcia, ale według Dosoo było ono związane z miłością. Ekspert twierdzi, że mogło stanowić receptę na trudną sytuację uczuciową, taką jak trójkąt miłosny albo nieszczęśliwy afekt do kobiety, której nie można poślubić.

– Chrześcijańskie teksty literackie z Egiptu, w których wspomniane są zaklęci miłosne, często wskazują, że problemem jest nie to, że kobieta nie kocha mężczyzny, ale to, że on nie ma do niej dostępu, ponieważ wybranka jest panną chronioną przez rodzinę, bądź została poślubiona komuś innemu – tłumaczył w rozmowie z Live Science Dosoo.