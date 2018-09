Sensacyjne odkrycie robotników w Łodzi. List w butelce przeleżał prawie 90 lat

Na Titanicu mogli mieć ecstasy, Waszyngton nie wiedział o dinozaurach. Te fakty namieszają wam w...

Kiedy we Francji przeprowadzano ostatnią egzekucję przy użyciu gilotyny, w Stanach do kin wchodziły „Gwiezdne Wojny”. Na ostatnią egzekucję przez powieszenie w Wielkiej Brytanii można było dojechać metrem. A to tylko dwie z licznych...