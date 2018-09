Wybrał się na grzyby. Natrafił na ponad 350 pocisków artyleryjskich

Saperzy po przyjechaniu na miejsce odkryli głębiej cały skład amunicji pochodzącej z I wojny światowej. Wśród 351 przedmiotów wybuchowych były pociski typu C 150 mm do haubicy oraz pociski przeciwpancerne, odłamkowe i amunicja strzelnicza. Znalezisko podjął patrol saperski nr 11 z Lidzbarka Warmińskiego we współpracy z patrolem saperskim nr 12 z Orzysza.

Znalezione pociski trafią na poligon w Orzyszu. Tam zniszczą je saperzy.

„Gdy znajdziesz w lesie podejrzanie wyglądający przedmiot, który może być niewybuchem, zawiadom straż leśną lub policję” – apeluje nadleśnictwo.