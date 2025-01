Zbigniew Boniek z poważnymi problemami? Prokuratura o akcie oskarżenia

Zgodnie z komunikatem Zbigniew Boniek oskarżony został o to, że w okresie od listopada 2014 r. do sierpnia 2021 roku – czy w czasach, kiedy pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej – wyrządził on związkowi szkodę majątkową wielkich rozmiarów.

Do wyrządzenia szkody dojść miało poprzez zapłatę spółce O. sp. z o.o. kwoty 1.016.902 zł. za fikcyjne negocjacje umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a U. sp. z o.o. Zbigniew Boniek działać miał przy tym wspólnie i w porozumieniu z Gabrielą M., Jakubem T., Maciejem S. oraz Andrzejem P.

Prokuratura Krajowa przekazała, że w toku postępowania ustalono, iż faktyczny okres sporządzenia i podpisania porozumieniu ze spółką O. sp. z o.o. nastąpił już po podpisaniu umowy sponsorskiej pomiędzy PZPN a U. sp. z o.o., co wykluczało możliwość udziału O. sp. z o.o. w jakichkolwiek negocjacjach dotyczących tej umowy sponsorskiej, albowiem zostały one zakończone przed jej podpisaniem.

Poważne zarzuty Prokuratury Krajowej

„W okresie objętym zarzutem Maciej S. był sekretarzem generalnym PZPN, Andrzej P. prezesem zarządu S. sp. z o. o, Jakub T. był członkiem zarządu PZPN i jednocześnie pełnomocnikiem O. sp. z o o., natomiast Gabriela M. od lipca 2018 r. pełniła funkcję prezesa zarządu O. sp. z o.o”. – czytamy.

Wymienionego przed chwilą Jakuba T. oraz Iwonę T. oskarżono także o „czyny związane z praniem brudnych pieniędzy”, do czego dochodzić miało poprzez „utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia i zajęcia środków pieniężnych stanowiących korzyści majątkowe związane z wyrządzeniem PZPN szkody majątkowej wielkich rozmiarów w powyższej kwocie”.

W przypadku Gabrieli M. pojawiły się również oskarżenia dotyczące popełnienia dwóch czynów z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez niezłożenie w wymaganym rocznym terminie sprawozdania finansowego z działalności spółki.

Oskarżeni nie przyznają się do winy

Kolejnym dwóm oskarżonym, Łukaszowi B. oraz Arturowi K., zarzucono m.in. popełnienie oszustwa poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli ustalonej spółki akcyjnej z branży chemicznej co do faktycznych kosztów realizacji zadań reklamowych i sponsorskich oraz doprowadzenia tego podmiotu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 2.050.000 zł.

„Siedmiu oskarżonym, tj.: Łukaszowi B., Beacie B., Michałowi D., Elżbiecie K., Arturowi K., Wojciechowi K. oraz Zenonowi Z. prokurator zarzucił między innymi popełnienie czynów polegających na „praniu brudnych pieniędzy” pochodzących z popełnieniem czynu zabronionego w postaci oszustwa na szkodę ustalonej spółki akcyjnej z branży chemicznej w kwocie 2.050.000 zł” – informuje Prokuratura Krajowa.

Ani Zbigniew Boniek, ani pozostali oskarżeni nie przyznali się do winy. Złożyli za to obszerne wyjaśnienia, które były sprzeczne z ustaleniami śledztwa.

