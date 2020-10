Liga Mistrzów dziś z hitem, czyli dlaczego meczu Atalanta – Ajax nie można przegapić

Ajax Amsterdam. Powtórny powrót legendy

Ajax za kulturę gry i pracę z młodzieżą szanowany jest w europejskiej piłce już od lat. W ostatnich latach holenderskiej drużynie ujdało się dorównać własnej legendzie i wrócić na tę ścieżkę. Poszły za tym oczywiście dobre wyniki i niestety także znaczne ruchy transferowe.

Z zespołu, który w 2019 roku bił się z Tottenhamem w półfinale Ligi Mistrzów odeszli wkrótce Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (Barcelona), Kasper Dolberg (OGC Nice), Lasse Schöne (FC Genoa), Joël Veltman (Brighton), Hakim Ziyech (Chelsea) i Donny van de Beek (Manchester United).

Mimo to Holendrom znów udało się odbudować skład i po raz kolejny zawalczą w tym roku w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na kontynencie. Za sukcesy odpowiadają oczywiście trener Erik ten Hag, który cierpliwie rekonstruował demontowany przez dwa lata zespół oraz dyrektor sportowy Edwin van der Sar, wspomagający w tej misji szkoleniowca.

Atalanta. Co pokaże czarny koń z ubiegłego roku?

Atalanta to jednak w ostatnich sezonach równie duża, jeżeli nie większa niespodzianka. Nie stoi za nią żadna wielka historia i puchary z przeszłości. Nieoczekiwanie od dwóch lat włoski zespół miesza jednak w europejskich rozgrywkach, choć w 2010 roku wciąż występował zaledwie na poziomie Serie B.

Od tamtego czasu jednak udało jej się dotrzeć aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie uległa dopiero bajecznie bogatemu PSG. Warto przypomnieć, że Bergamo to zaledwie 120-tysięczne miasto, a Atalanta nie ma za sponsorów szejków szastających petrodolarami. Trener Gian Piero Gasperini wyznaje jednak wiarę w ofensywną i radosną piłkę, co doceniają neutralni kibice i co przekłada się na prawdziwe strzelaniny w meczach z udziałem jego piłkarzy.

Liga Mistrzów powstała dla takich meczy

Dwie technicznie uzdolnione i nastawione ofensywnie drużyny nie muszą oczywiście automatycznie oznaczać gradu bramek. Fani piłki nożnej instynktownie wyczuwają jednak, że takiego spotkania nie można przegapić i po cichu nastawiają się na prawdziwe święto futbolu. Od tego w końcu jest Liga Mistrzów, prawda? By zestawiać ze sobą najlepszych w Europie, konfrontować różne pomysły na drużynę i tworzyć historie, o których będziemy później długo opowiadać. Być może już w ten wtorek dowiemy się, który ze wspomnianych zespołów będzie miał większą szansę na kontynuowanie swojej opowieści.

Atalanta – Ajax. Gdzie oglądać?

Mecz Atalanty Bergamo z Ajaksem Amsterdam rozpocznie sięwe wtorek 26 października o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz przez internet na Ipla.tv.

