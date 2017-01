Prezydent Andrzej Duda pogratulował Kamilowi Stochowi

W wywiadzie dla TVP prezydent Duda przyznał, że przeżywał na skoczni bardzo duże emocje. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi: i ci którzy są tutaj na skoczni, i ci którzy widzieli konkurs za pośrednictwem telewizji. Były emocje wielkie ale wszystko skończyło się pięknie. Kamil Stoch zwyciężył, nasz mistrz. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jest pięknie – mówił.

Prezydent podkreślił, że wyniki osiągane przez Kamila Stocha to efekt jego ciężkiej pracy. – Są faworyci, są lepsze, gorsze dni, dużo szczęścia, ale przede wszystkim umiejętności, talent, ciężka praca. To panu Kamilowi procentuje. Miałem tą wielką przyjemność, że mogłem go uścisnąć, wręczyć mu puchar – powiedział.

Andrzej Duda chwalił również kibiców zgromadzonych pod skocznią w Zakopanem oraz organizację zawodów. – Kibice są wspaniali. Przyjechali z całej Polski. To jest żywioł. Jestem wdzięczny wszystkim, że tchnęli ducha w te zawody, a przede wszystkim w naszych zawodników - podkreślił. - Umiemy robić piękne wydarzenia, mamy świetnych zawodników, jest naprawdę dobrze – dodał.

Kamil Stoch wygrywając niedzielny konkurs w Zakopanem odniósł 20. w karierze indywidualne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Na Wielkiej Krokwi był najlepszy po raz czwarty. Dzięki temu Polak umocnił się na pozycji lidera Pucharu Świata.