EUROVOLLEY 2017 NA ŻYWO: Polska - Estonia

12:10 Mocny serw Aganitsa, strata punktu 12:9 Piękny atak Lemańskiego przez środek 11:9 Kurek serwuje, Kubiak niestety po taśmie 11:8 Toobal serwuje, kontra Kubiaka z drugiej linii, jest punkt! 10:8 Mądre zagranie Raadika, Polacy tracą punkt 10:7 Serwuje Drzyzga, lewy atak i kontra! Jest punkt 9:7 Kreek serwuje, Konarski broni, podwójne odbicie Estonii 7:8 Kolejne problemy z zagrywką, tracimy punkt Polacy prowadza dwoma punktami na pierwszej przerwie technicznej! 8:6 Serwuje Bieniek, as serwisowy! 7:6 Zepsuta zagrywka Raadika 6:6 Kapitalny serw Estończyka, Polska traci punkt 5:5 Bronimy, ale niestety nieskutecznie. Punkt dla Estonii 4:5 Konarski mocna zagrywka, Estonia ma problemy z przyjęciem, jest kontra, Estończycy wpadają w siatkę i mamy punkt! 3:4 Lemański serwuje na aut, błędy w zagrywce Polaków 2:3 Autowa zagrywka Kubiaka 2:2 Szybkie zagranie Kubiaka i mamy punkt 2:1 Drzyzga serwuje, brak bloku i punkt dla Estonii 1:1 Lemański, otwarcie przez środek i punkt dla Polski 20:30 Zaczynamy pierwszego seta! 20:25 W reprezentacji Polski zagrają Konarski, Kurek, Lemański, Drzyzga, Kubiak, Bieniek i Zatorski 20:10 W drugim meczu w grupie A Serbia pewnie pokonała Finlandię 3:0 20:00 Dobry wieczór! Zaczynamy naszą relację z ostatniego meczu fazy grupowej siatkarskich mistrzostw Europy. Początek spotkania Polska - Estonia o 20:30.

Po czwartkowej porażce 3:0 z Serbami w rozegranym na PGE Narodowym inauguracyjnym meczu rozgrywanej w Polsce siatkarskiej imprezy kibice wstrzymali oddech. Wszyscy wiedzieli, że biało-czerwoni muszą zwyciężyć z Finami, by móc myśleć o grze w ćwierćfinale. Początek naszego spotkania nie był najlepszy - przeciwnicy szybko zdobyli trzypunktową przewagę, a na pierwszą przerwę techniczną biało-czerwoni schodzili ze stratą aż 4 oczek. Polacy odblokowali się jednak i po dwóch asach serwisowych Bartosza Kurka wyszli na prowadzenie 19:18. Pierwszą partię zakończył wynikiem 25:23 as serwisowy Michała Kubiaka. Dużo pewniej układała się gra biało-czerwonych w drugim secie, który podopieczni Ferdinando di Giorgiego wygrali 25 do 21. W trzecim secie Polacy ostatecznie zwyciężyli 25:19, a w całym meczu 3:0.

Galeria:

Dzień otwarcia siatkarskich mistrzostw Europy w Polsce

Po dwóch meczach Polska z dorobkiem 3 punktów zajmuje drugie miejsce w grupie A. Na pierwszym miejscu po trzech rozegranych meczach uplasowała się Serbia, która zgromadziła 8 punktów. Tuż za Polską znajduje się Finlandia z dorobkiem 2 punktów. Grupę A zamyka Estonia, która również ma na swoim koncie 2 punkty. Po łatwym zwycięstwie 3:0 z Finlandią, Serbia zapewniła sobie pewien awans do ćwierćfinału z 1 miejsca w grupie.

Reprezentacja Polski na EUROVOLLEY POLAND 2017:

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski

środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Łukasz Wiśniewski

przyjmujący: Rafał Buszek, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Artur Szalpuk

libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski

Reprezentacja Estonii na EUROVOLLEY POLAND 2017:

rozgrywający: Kert Toobal, Andres Toobal

atakujący: Oliver Venno, Renee Teppan

środkowi: Ardo Kreek, Andri Aganits, Henri Treial, Timo Tammemaa

przyjmujący: Robert Täht, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Oliver Orav

libero: Rait Rikberg, Denis Losnikov