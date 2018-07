W środę drugi półfinał mundialu w Rosji! Gdzie oglądać mecz Chorwacja - Anglia?

Chorwaci przez cały ten turniej walczą. W porównaniu z nimi, Anglicy od początku mundialu raczej się nie przemęczają. Po nerwowym początku z Tunezją nabrali pewności siebie, mecz z Belgią odpuścili, a Kolumbię odprawili szczęśliwie, lecz bez skurczów, kontuzji i wszystkich tych dramatycznych okoliczności. Chorwaci z kolei po zmiażdżeniu przeciwników w grupie, w ostatnich dwóch spotkaniach praktycznie umierali na boisku. Z Danią zwycięstwo wyszarpali, Rosjanom musieli je wydzierać. Dwóch tak poobijanych i słaniających się na nogach drużyn nie widzieliśmy w żadnym innym meczu tego mundialu. Jeśli Chorwatom starczy sił na jeszcze jedno spotkanie, bardzo ciekawa będzie reakcja Anglików. Czy młodzi piłkarze zdołają odpowiednio podkręcić tempo i nie przestraszą się determinacji Modricia i spółki? Czy może Gareth Southgate nakaże swoim zawodnikom doprowadzenie meczu do dogrywki, w której przeciwnik po prostu nie ustoi na nogach? Przekonamy się już w środę.

Przewidywane składy:

Chorwacja: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic

Anglia: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young; Raheem Sterling, Harry Kane.

Gdzie oglądać mecz Chorwacja – Anglia?

Relacja NA ŻYWO z półfinału Mistrzostw Świata w Rosji będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na Stadionie Łużniki w Moskwie. Transmisja spotkania Chorwacja – Anglia w TVP1, TVP Sport, TVP 4K oraz w internecie na sport.tvp.pl.