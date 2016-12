Trener Borussii w szoku po meczu z Legią. „To surrealistyczne”

Szalony mecz w Dortmundzie nie do końca podobał się trenerowi BVB. – Czułem, że uda nam się wygrać, ale nie sądziłem, że stracimy aż cztery bramki – przyznał. – Chcieliśmy zachować czyste konto w drugiej połowie, ale pamiętaliśmy, że Legia strzeliła Realowi trzy gole. To dowód na to, że w Lidze Mistrzów nie można lekceważyć żadnego przeciwnika – dodał.

Tuchel podkreślił, że trudno na pierwszy rzut oka analizować mecz z mistrzem Polski. Trener Borussii chwalił też Marco Reusa. – Zagrał fantastycznie. Wrócił po kontuzji i strzelił trzy gole na niewiarygodnym poziomie – stwierdził.

„Graliśmy odważnie – czemu miało być inaczej?”

Trener Jacek Magiera podkreślał z kolei, że Legia w takich meczach zbiera ogromne doświadczenie. – Tego nie da się opisać. Jestem przekonany, że te lekcje nie pójdą na marne. Wrócimy silniejsi, mocniejsi. Tak, by grać jak równy z równym z takimi przeciwnikami. Graliśmy odważnie - czemu miało być inaczej? – pytał szkoleniowiec Legii.

– Nakazałem zawodnikom grać w piłkę po to, żeby się czegoś nauczyć. Tak jak dziecko, które ma roczek, stara się chodzić i się przewraca. Zastanawia się wówczas, czy warto znów spróbować, jednak ostatecznie próbuje i wie, że było warto – dodał.