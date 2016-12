Lewandowski nominowany do Drużyny Roku w plebiscycie FIFA i FIFPro

Listę nominowanych 55 piłkarzy ogłoszono w czwartek. Reprezentant Polski będzie rywalizował m.in. z Cristiano Ronaldo, Lionelem Messim i Luisem Suarezem. Najlepsza jedenastka 2016 roku zostanie ogłoszona 9 stycznia w trakcie gali FIFA w Zurychu.

Wyróżniony po raz kolejny

Przypomnijmy, że dwóch reprezentantów Polski - Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak zostało nominowanych przez UEFA do Drużyny Roku.

Obecność Lewandowskiego wśród nominowanych do Drużyny Roku UEFA nie jest zaskoczeniem. Polak zdobył bowiem mistrzostwo i Puchar Niemiec. Ponadto doszedł do półfinału Ligi Mistrzów i wywalczył sobie tytuł króla strzelców Bundesligi. Lewandowski był również kapitanem reprezentacji Polski, która dotarła do ćwierćfinału Euro 2016.

Krychowiak drugi raz z rzędu wygrał Ligę Europy. Trafił też do wybieranej przez kibiców najlepszej jedenastki Sevilli. Potem polski pomocnik trafił do PSG. W klubie z Paryża na razie nie potrafi jednak wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Trzeba jednak podkreślić wkład Krychowiaka w wynik, jaki biało-czerwoni osiągnęli podczas mistrzostw Europy we Francji.