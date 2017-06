NA ŻYWO: Juventus Turyn - Real Madryt

90+4 min. KONIEC! Real Madryt wygrywa Ligę Mistrzów w sezonie 2016/2017! Królewscy obronili trofeum, które zdobyli rok temu. 90 min. GOOOL! To już jest nokaut! Marcelo wpadł z piłką w pole karne,

łatwo dał się ograć Bonucci. Obrońca Realu podał do środka, a Asensio dopełnił formalności. 89 min. Jeszcze jedna zmiana w Realu. Schodzi Kroos, a pojawia się Morata. 84 min. Fatalny występ w wykonaniu Cuadrado. Pojawił się na boisku kilkanaście minut temu, a teraz schodzi z czerwoną kartką. Juventus kończy w osłabieniu! 82 min. Z boiska schodzi Isco, na placu gry melduje się Asensio. 81 min. Akcja Realu! Bale dostał piłkę w szesnastkę, ale w ostatniej chwili dostawił nogę Bonucci, który uratował swój zespół przed stratą gola. 78 min. Bale zmienia Benzemę, a stadion w Cardiff od razu ożył. Walijczyk witany brawami. W Juventusie schodzi Dybala, wchodzi Lemina. 75 min. To już jest widowisko Realu Madryt, który w pełni przejął inicjatywę. Czy Juventus jest jeszcze w stanie odpowiedzieć? 72 min. Cuadrado od kilku minut na boisku i już zarobił żółtą kartkę... 71 min. Trener Juventusu nie traci czasu i przeprowadza kolejną zmianę. Marchisio wchodzi za Pjanicia. 70 min. Kolejna żółta kartka, tym razem dla gracza Juventusu. Ukarany Alex Sandro. 66 min. Mamy pierwszą zmianę w Juventusie. Barzagli opuszcza boisko, w jego miejsce wchodzi Cuadrado. 66 min. Pjanić ukarany żółtą kartką. 64 min. GOOOOL! Modrić na chwilę zamienił się w skrzydłowego i z linii końcowej zagrał w pole karne do wbiegającego Ronaldo, który tylko dostawił nogę i było 3:1. 61 min. GOOOOOL! To było trochę szczęśliwe trafienie Realu. Casemiro uderzył sprzed szesnastki, piłka odbiła się jeszcze od nogi Khediry i powędrowała do siatki. Wydaje się, że to właśnie rykoszet zmylił Buffona. 60 min. Gracze Juventusu zamknięci na własnej połowie. Real wymienia kolejne podania. 59 min. Co to była za akcja! Marcelo bardzo sprytnie zagrał górą w szesnastkę. Piłka zmierzała w kierunku lewego słupka. Ronaldo wbiegał w pole karne, i gdyby zdążył do futbolówki, mielibyśmy trafienie po bardzo efektownej sytuacji! 57 min. Rozgrzewać zaczął się Gareth Bale. On jest u siebie, w swoim mieście. Z pewnością nie może się doczekać, aż pojawi się na placu gry. 55 min. Modrić strzelał z daleka po ładnej wymianie podań Realu. Buffon pewnie złapał piłkę. 53 min. Kroos słusznie ukarany żółta kartką za faul na rywalu. 52 min. Dani Alves nadepnięty przez Marcelo. Były gracz Barcelony upadł na murawę, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. 49 min. Przerwa w grze, ponieważ Bonucci zgłaszał uraz i potrzebna była pomoc medyczna. 48 min. Przez chwilę zrobiło się gorąco pod bramką Buffona. Ostatecznie Real miał rzut rożny, ale skończyło się na dośrodkowaniu i wybiciu piłki. 47 min. Real przy piłce, ale początek drugiej połowy o wiele spokojniejszy, niż pierwsze minuty tego spotkania. Gramy! Oby następne 45 minut było tak dobre, jak pierwsza połowa... 45+2 min. Przerwa! Mamy 1:1 i z pewnością nie możemy narzekać na brak emocji w tym finale Champions League. Co wydarzy się po zmianie stron? Wracamy już za chwilę! 45+1 min. Casemiro z dystansu, ale to nie mogło się udać. Zdecydowanie zabrakło precyzji graczowi Realu. 44 min. Zagranie w szesnastkę Juventusu, ale ze spokojem piłkę złapał Buffon. 42 min. Carvajal faulował Mandżukicia i obejrzał żółtą kartkę. 41 min. Za chwilę koniec pierwszej połowy, ale tempo meczu nadal jest imponujące. Co jeszcze się wydarzy przed przerwą? Przy piłce Juventus. 38 min. Mandżukić leżał na murawie i trzymał się za kolano, ale wygląda na to, że wszystko będzie w porządku z graczem Juventusu. 35 min. Dybala uderzał z rzutu wolnego i trafił w rękę ustawionego w murze Ronaldo. Sędzia jednak tego nie widział... 31 min. Druga żółta kartka w tym spotkaniu. Ukarany Ramos. 30 min. Kibice Juventusu świętują gola swojej drużyny, ale Real znowu próbuje zaskoczyć Buffona! Ronaldo chciał uderzyć z przewrotki, ale nie stworzył większego zagrożenia. 27 min. GOOOOL! Tylko siedem minut radości Realu! Mandżukić przyjął piłkę na klatkę piersiową w szesnastce i uderzył z bardzo trudnej pozycji. Mimo to zdołał pokonać Navasa! 23 min. Gracze Juventusu ruszyli do ataku, Real na własnej połowie! 20 min. GOOOOOL! Carvajal wyłożył piłkę do Ronaldo, ten bez przyjęcia płasko uderzył w stronę prawego słupka i mamy 1:0 dla Realu! Niewiele brakowało, a Bonucci zablokowałby ten strzał...



Była to bramka Realu numer 500. w Lidze Mistrzów. Królewscy są pierwszym zespołem, który zapisał na swoim koncie pół tysiąca goli w tych rozgrywkach. 18 min. Indywidualna akcja Ronaldo zakończyła się na linii szesnastki. Błyskawicznie zorganizowała się defensywa Juventusu i Portugalczyk stracił piłkę. 17 min. Marcelo zagrywał w pole karne, ale dobrze ustawiony Chiellini wybił piłkę. 16 min. Real powoli rozkręca się w ofensywie, przez co gra jest bardziej wyrównana. Czekamy na kolejne dobre sytuacje! 12 min. Mamy pierwszą żółtą kartkę. Ukarany Dybala. 11 min. Długie zagranie do Ronaldo, Portugalczyk przepychał się z rywalem w szesnastce, jednak nie było mowy o faulu gracza Juventusu. Piłka wyszła za linię końcową. 9 min. Błyskawicznie odbierają piłkę gracze Juventusu, Real na razie jest pod grą. 7 min. Co za akcja Juventusu! Pjanić huknął z dystansu, ale Navas odbił piłkę w prawą stronę. Potem sędzia odgwizdał spalonego, jednak to była świetna okazja dla Starej Damy. 5 min. Turyńczycy w ofensywie! Co na to Real? Na razie Królewscy nie stworzyli żadnego zagrożenia, ale powoli budują akcję na własnej połowie. 3 min. Pierwszy strzał Juventusu, uderzał Higuain, ale pewnie interweniował Navas. 2 min. Pierwsza akcja Juventusu, podanie w szesnastkę, ale piłkę przejął Modrić, który chwilę później został sfaulowany. Zaczynamy! 20:42 Zostało kilka minut! Piłkarze już są na murawie, czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. 20:30 Jednym z zawodników, którzy mogą zdecydować o losach finału będzie Cristiano Ronaldo. Portugalczyk rozegrał przeciwko Juventusowi 4 mecze. W każdym z tych spotkań trafiał do siatki. 19:55 Składy:



Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanić, Khedira, Sandro, Dybala - Mandżukić, Higuain



Real Madryt: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrić - Isco, Ronaldo, Benzema

– Nic tak nie podnosi ciśnienia, jak możliwość obrony tytułu Ligi Mistrzów – powiedział Zinedine Zidane przed sobotnim finałem. Trener „Królewskich” zapewnił, że jego zespół wie, jak radzić sobie z presją, a szanse na zwycięstwo ocenia 50:50. Inaczej sytuację przedstawił szkoleniowiec Juventusu Massimiliano Allegri. Jego zdaniem, to Real jest faworytem, bo jak podkreślił, „aktualnie to najlepszy zespół na świecie”. Jeśli klub z Madrytu rzeczywiście po raz drugi z rzędu zgarnie trofeum Champions League, zapisze się na kartach historii. Do tej nikomu nie udało się wygrać Ligi Mistrzów dwa razy z rzędu.

Mecz z „Królewskimi” o najważniejsze klubowe trofeum w Europie będzie niezwykle ważny dla bramkarza „Starej Damy”. Gianluigi Buffon powalczy o swój pierwszy triumf w tych rozgrywkach. – To byłoby dla mnie perfekcyjne zwieńczenie kariery – stwierdził 39-letni golkiper.

Często przy okazji spotkań o takiej wadze porównywani są piłkarze ofensywni, ale w Cardiff, jak pisze „Przegląd Sportowy” dojdzie do „zderzenia pociągów szybkiego ruchu”. Dani Alves i Marcelo są niezwykle ważnymi elementami w taktyce Juventusu i Realu. W sumie mają na koncie 53 trofea. Kiedyś Alves, jeszcze w barwach Barcelony mierzył się z Marcelo w El Clasico, teraz będą rywalizować w finale Champions League. Obaj są uznawani za najlepszych bocznych obrońców na świecie, a wyróżnia ich umiejętność błyskawicznego podłączania się do akcji ofensywnych. Dlatego nie brakuje opinii, że to właśnie oni mogą przesądzić o losach finału.

Szczególne środki ostrożności

Finał na Millennium Stadium w Cardiff to spore wyzwanie dla funkcjonariuszy zabezpieczających to wydarzenie. Po zamachu w Manchesterze służby postawiono w stan najwyższej gotowości. W pamięci został też atak na piłkarzy Borussii Dortmund. Władze Cardiff kilka dni temu wydały oświadczenie, w którym poinformowano, że mecz będzie rozgrywany przy zamkniętym dachu. Ma to zapobiec ewentualnym próbom zamachu np. przy użyciu dronów. Co więcej, powstała specjalna aplikacja, dzięki której kibice w razie zagrożenia będą mogli łatwiej znaleźć bezpieczne miejsce.

Dwie filozofie

W sobotę spotkają się dwa zespoły, które prezentują przeciwne filozofie gry. Real ma bardziej kreatywnych piłkarzy w linii pomocy. Toni Kroos czy Luka Modrić potrafią długo prowadzić piłkę, by na koniec precyzyjnym podaniem otworzyć drogę do bramki. Karim Benzema i Cristiano Ronaldo mają więc za plecami duże wsparcie. Siłą Juventusu jest dyscyplina taktyczna. Turyńczycy potrafią narzucić własny styl gry i zmienić jej sposób odpowiednio do przeciwnika. Trudno powiedzieć, czyje podejście do futbolu okaże się receptą na sukces w sobotę, ale jedno jest pewne – czeka nas wielkie widowisko z udziałem dwóch najlepszych drużyn w Europie. Początek relacji NA ŻYWO we Wprost.pl z meczu Juventus - Real o godz. 20:45.