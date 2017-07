Runęła, ściana, ludzie tratowali się nawzajem. Tragedia na stadionie w Dakarze

Do tragedii doszło na stadionie w Dakarze, gdzie rozgrywano finałowy mecz senegalskiego Pucharu Ligi. Rywalizowały ze sobą drużyny Stade de Mbour i Union Sportive Ouakam. Sytuacja stała się napięta, kiedy doszło do starć między kibicami obu klubów. Policja była zmuszona użyć gazu łzawiącego, co doprowadziło do wybuchu paniki. Ludzie chcieli jak najszybciej opuścić stadion i zaczęli tratować się nawzajem. Na zdjęciach, które są publikowane w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak uczestnicy wydarzenia skakali przez ogrodzenie.

Lokalna agencja informacyjna APS informowała, że ​​na miejscu znajdują się karetki pogotowia i strażacy. Minister sportu Matar Ba przekazał, że zginęło co najmniej 8 osób. Wśród ofiar jest młoda dziewczyna. Około 60 rannych przewieziono do szpitali w Dakarze.

„Telegraph” cytuje słowa jednego ze świadków zdarzenia, który relacjonował, że na stadionie runęła ściana, która spadła bezpośrednio na ludzi. Pojawiły się już opinie, że na stadionie było za mało policji, która mogłaby skutecznie zapanować nad sytuacją.