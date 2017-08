Piłkarz podpisał kontrakt... i porównał się do Boga. Ta grafika wywołała lawinę komentarzy

Zlatan Ibrahimović jednak wróci do Manchesteru United. W czwartek angielski klub poinformował, że ponownie podpisze umowę ze Szwedem. Sam piłkarz odniósł się do swojego powrotu na Old Trafford w typowy dla siebie sposób.