Chciał go Arsenal, będzie trenerem Legii. Kim jest Romeo Jozak, który nigdy nie prowadził zespołu?

Wiarygodne źródła związane z warszawską Legią jeszcze przed oficjalnym zaprezentowaniem trenera przez klub ogłosiły, że Jacka Magierę zastąpi Romeo Jozak. Co ciekawe, Chorwat to trenerski debiutant - przed Legią nie prowadził żadnego seniorskiego zespołu w meczu o stawkę. W środowisku piłkarskim nie jest jednak postacią anonimową. Przez lata związany z Dinamem Zagrzeb, współodpowiadał za sukcesy tego klubu i wypromowanie licznych młodych talentów.

Jozak w ostatnich latach był dyrektorem sportowym Dinama Zagrzeb oraz dyrektorem technicznym reprezentacji Chorwacji. Był także asystentem w Dinamie Zagrzeb oraz NK Osijek. Do jego zadań należała współpraca z utalentowaną młodzieżą. To właśnie z tego powodu starał się o niego Arsenal Londyn, oferując mu posadę szefa akademii. W przeprowadzonym ostatnio rankingu najlepszych szkółek piłkarskich FIFA najwyżej oceniła Ajax, Sporting, Inter, Barcelonę, Arsenal oraz właśnie Dinamo.

– Romeo Jozak jest jedną z najbardziej zasłużonych i charyzmatycznych postaci w chorwackiej piłce. To on stoi za wieloma sukcesami Dinama Zagrzeb, klubu, w którym porównując do Legii, podobna jest nie tylko presja na wygrywanie, ale również ograniczenia. Dziś Legia potrzebuje charyzmatycznego lidera, który skutecznie dotrze do piłkarzy, grających w ostatnich miesiącach znacznie poniżej swoich możliwości. Legia potrzebuje wstrząsu, bo stoimy przed zadaniem obrony mistrzostwa Polski i powrotu na ścieżkę trwałego rozwoju. Choć decyzja o zmianie trenera zapadła w ostatnich dniach, to z osobami, które przychodzą do Klubu od wielu miesięcy rozmawiamy o strategii rozwoju klubu opartej o skauting i szkolenie, przez co są jest bardzo zbliżona do wizji, którą Romeo Jozak przez lata z sukcesem wdrażał w Dinamie. Wierzę, że jego międzynarodowe doświadczenie oraz bliskość mentalna sprawią, że bardzo szybko odnajdzie się w Legii i będzie wsparciem dla całego klubu, prowadząc nas do sukcesów w Polsce i w europejskich pucharach – powiedział Prezes Zarządu Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

„Trzęsienie ziemi” w Legii

O dużych zmianach w sztabie i pionie szkoleniowym poinformowano w oświadczeniu, które ukazało się o godzinie 10 na stronie internetowej Legii Warszawa. Klub przytacza słowa Dariusza Mioduskiego, prezesa zarządu Legii Warszawa. – Spotkałem się z Jackiem dziś rano i podziękowałem mu za wszystko co zrobił dla Legii, nie tylko jako pierwszy trener, ale przez te wszystkie lata, które spędził w Klubie. To była dla mnie osobiście bardzo ciężka rozmowa, bo darzę Jacka olbrzymim szacunkiem i sympatią. On jest i pozostanie częścią Klubu. Mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze wróci. Nigdy nie zapomnimy mu pięknych chwil, które przeżyliśmy w Lidze Mistrzów oraz Mistrzostwa Polski – mówił Mioduski, cytowany w komunikacie.

Jacek Magiera i Michał Żewłakow zwolnieni z Legii Warszawa

Prezes zarządu Legii Warszawa podkreślił jednocześnie, że obecnie klub wymaga "głębszych zmian w obszarze sportowym". Jak wskazał, ich celem ma być obrona Mistrzostwa Polski oraz budowa "długofalowej jakości, która będzie fundamentem trwałego rozwoju i sukcesów sportowych na miarę naszych ambicji i oczekiwań". – Dlatego musieliśmy podjąć trudne, ale przemyślane decyzje – wskazał Dariusz Mioduski.