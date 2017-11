Dwa mecze bez Lewandowskiego. Pazdan nie zagra z Urugwajem

„Lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski zadecydował o konieczności całkowitego wyleczenia kontuzji Roberta Lewandowskiego. Oznacza to, że kapitan drużyny narodowej nie wystąpi również w meczu przeciwko Meksykowi” – brzmi komunikat na stronie PZPN. Z kolei Michał Pazdan nie zagra z Urugwajem z powodu urazu stawu skokowego, którego nabawił się w ostatnim meczu ligowym w barwach Legii Warszawa. „Działania podejmowane przez sztab medyczny kadry dają duże szanse na to, że obrońca reprezentacji będzie do dyspozycji selekcjonera Adama Nawałki w meczu z Meksykiem” – podkreślono.

Dwa mecze bez Lewandowskiego

Spekulacje na temat ewentualnego występu Roberta Lewandowskiego, w nadchodzących meczach reprezentacji trwają od dłuższego czasu. Napastnik Bayernu Monachium z problemami ze zdrowiem zmaga się od spotkania z RB Lipsk, kiedy jeszcze przed przerwą opuścił boisko. Po tym pojawiły się głosy, że 29-latek jest przemęczony, dlatego nie znalazł się w kadrze na mecz Ligi Mistrzów z Celtikiem Glasgow. Do gry wrócił na ligowy mecz z Borussią Dortmund, w którym zapisał na swoim koncie jedną bramkę, a Bayern ostatecznie wygrał 3:1.

Polska gra z Urugwajem i Meksykiem

Najbliższe spotkania reprezentacji Polski to pierwsze dwa mecze kontrolne w ramach przygotowań do mundialu w Rosji. 10 listopada Polacy zagrają z Urugwajem na PGE Narodowym w Warszawie. Z kolei w poniedziałek 13 listopada biało-czerwoni zmierzą się z Meksykiem w Gdańsku.