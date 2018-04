Leo Messi wygrał batalię w sądzie. Może używać swojego nazwiska w tym konkretnym celu

Klub FC Barcelona oraz reprezentacja Argentyny od lat naciskały, by zezwolono im na używanie nazwiska Leo Messiego na sprzęcie sportowym i odzieży. Jak donosi BBC, sam piłkarz już w 2011 roku złożył stosowną aplikację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Jego wniosek został jednak odrzucony. Powód? Hiszpańska marka rowerowa stwierdziła, że jej nazwa handlowa brzmi jak nazwisko Messiego.

Messi jak Massa?

Przedstawiciele marki Massa stwierdzili, że zarejestrowanie nazwiska piłkarza jako znaku towarowego może spowodować zamieszanie ze względu na wizualne i fonetyczne podobieństwo obu nazw. Do tych sugestii przychylił się europejski urząd, odrzucając wniosek Messiego. Stwierdził także, że tylko nieliczni konsumenci byliby w stanie odróżnić nazwy obu marek.

Jednak Sąd Unii Europejskiej, czyli druga najwyższa instancja we Wspólnocie, nie zgodził się z tłumaczeniem urzędu. Orzekł, że piłkarz jest zbyt znany, by powstało zamieszanie. „Sława piłkarza przeciwdziała wizualnym i fonetycznym podobieństwom” – podano w objaśnieniu do decyzji sądu.

Imponujące statystyki

Leo Messi jest obecnie najskuteczniejszym strzelcem Barcelony w tegorocznych rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Z 29 trafieniami na koncie przewodzi także w tabeli najskuteczniejszych zawodników w lidze. Jego klub pewnie zmierza po mistrzostwo, a 21 kwietnia zdobył Puchar Króla. Swój wkład w okazałe zwycięstwo (5:0) z Sevillą miał Messi, który strzelił bramkę.

Czytaj także:

Szaleństwo na Anfield! Liverpool nie miał litości dla Romy. Memy po meczu mówią wszystko