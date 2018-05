Kontrowersje po El Clasico. Internauci nie mają litości dla sędziego i tworzą memy

Galeria:

FC Barcelona - Real Madryt. Memy po El Clasico na Camp Nou

Mecz świetnie zaczął się dla Barcelony, która już w 10. minucie objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Luis Suraez. Urugwajski napastnik wykorzystał świetne podanie z prawej strony i mocnym strzałem posłał piłkę do siatki. Real potrzebował czterech minut, by doprowadzić do remisu. Trafienie na swoje konto zapisał Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wygrał pojedynek z Gerardem Pique i wpadł z futbolówką za linię bramkową. Przed przerwą Sergi Roberto zachował się bardzo bezmyślnie i faulował Marcelo. Gracz „Dumy Katalonii” dostał czerwoną kartkę i jego drużyna przez kolejnych 45 minut musiała radzić sobie w osłabieniu.

Mecz w cieniu pracy arbitra

Zespół z Camp Nou może miał jednego zawodnika mniej na boisku, ale nie było tego widać po jakości gry. W 52. minucie po serii ataków do siatki trafił Lionel Messi, który popisał się precyzyjnym strzałem przy samym słupku. Później odpowiedź „Królewskich” była równie efektowna. Do wyrównania doprowadził Gareth Bale, a jego uderzenie można bez końca oglądać na powtórkach. Walijczyk lewą nogą posłał futbolówkę przy prawym słupku, a Marc-Andra ter Stegen nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.

El Clasico zakończyło się remisem, ale więcej mówi się o kontrowersyjnych decyzjach sędziów niż o samym wyniku. Internauci na bieżąco wyliczali, jak błędy popełnił sędzia na Camp Nou.