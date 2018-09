Biało-czerwoni wracają po mundialowym blamażu. Nowe rozgrywki, nowy trener, nowy rozdział w reprezentacji

Pierwszy sprawdzian trenera Jerzego Brzęczka – i już przeciwnik wagi ciężkiej. Choć Włosi nie zakwalifikowali się na czerwcowy mundial w Rosji, to trudno nie wskazywać ich jako faworytów tego spotkania. Trzon ich kadry tworzy mieszanka młodych i doświadczonych zawodników z silnej Serie A. W obronie dominuje para stoperów Juventusu: Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci, w ataku szaleje bramkostrzelny Ciro Immobile z Lazio (41 bramek w ubiegłym sezonie w rozgrywkach klubowych). Prawdziwą gwiazdę mają też na ławce trenerskiej – po nieudanych eliminacjach do MŚ kadrę przejął znany z sukcesów w Manchesterze City trener Roberto Mancini.

O tym, że w polskiej kadrze mamy równie klasowego napastnika, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W ubiegłym sezonie klubowym Robert Lewandowski też zdobył 41 bramek. W obliczu słabszej formy Michała Pazdana, gorzej w naszej reprezentacji wygląda sytuacja w obronie. Znalezienie partnera dla Kamila Glika będzie jednym z największych wyzwań dla Jerzego Brzęczka. Drugim podstawowym problemem selekcjonera „Biało-czerwonych” będzie znalezienie następców Jakuba Błaszczykowskiego i Kamila Grosickiego na skrzydłach. Wielu ekspertów piłkarskich zwraca też uwagę na wyzwanie, polegające na wydobyciu pełni talentu z Piotra Zielińskiego i Karola Linetty'ego. Obaj zawodnicy są świetnie oceniani w Serie A, natomiast w reprezentacji notują słabsze występy.

Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski nie byli ostatnio rozpieszczani przez piłkarzy i PZPN. Po zawstydzającym występie na mundialu piłkarze i sztab szkoleniowy na długo nabrali wody w usta i nie chcieli tłumaczyć powodów porażki. Nawet raport podsumowujący grę Polaków w Rosji, ujawniony dopiero po naciskach mediów, pełen był okrągłych słów i nie świadczył raczej o szacunku dla fanów. Mimo wszystko wydaje się, że premierowy mecz Ligi Narodów naszej reprezentacji warto będzie oglądać z kilku powodów. Interesujące będą wybory personalne Jerzego Brzęczka, dobrane przez niego ustawienie i styl gry. Być może doczekamy się także ciekawych debiutów.

Kadra Włoch:

Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino); Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea); Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Zaniolo (Roma); Mario Balotelli (Nice), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Pietro Pellegri (Monaco), Simone Zaza (Torino).

Kadra Polski:

Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus), Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Adam Dźwigała (Wisła Płock), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa), Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (Napoli), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa).

Liga Narodów

Liga Narodów to nowe rozgrywki pod szyldem UEFA. Weźmie w nich udział wszystkich 55 europejskich reprezentacji, które zostały podzielone na 4 dywizje. W każdej z nich zespoły będą rywalizować w czterech grupach, składających się z 3 lub 4 drużyn. Ich zwycięzcy w kolejnej edycji zagrają w wyższej dywizji, a ostatnie zespoły spadną do niższej. W przypadku dywizji A zwycięzcy grup zmierzą się w Final Four, który zostanie rozegrany 5-9 czerwca 2019 roku. Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów 2018/19 zadecyduje o rozstawieniu w kwalifikacjach Euro 2020.

Uczestnicy Final Four będą mieli zapewnioną grę w jednej z 5 grup, składających się tylko z 5 reprezentacji. Rozgrywki dadzą szanse awansu na Euro 2020 zespołom, które nie wywalczą go w tradycyjnych kwalifikacjach. Cztery najlepsze ekipy każdej dywizji, którym nie powiodło się w eliminacjach, zagrają w rundzie play-off. Oznacza to, że na turnieju na pewno wystąpi jedna z 15 najsłabszych drużyn rankingu UEFA z dywizji D. Polska zagra w grupie 3 dywizji A. Jej rywalami będą reprezentacje Portugalii i Włoch.

Czytaj także:

Brzęczek zastąpi Nawałkę. Boniek komentuje wybór PZPN: Jurek ma ogień w oczach