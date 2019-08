Rozlosowano grupy LE i LM. Z kim zagrałaby Legia?

Gdyby Legionistom udało się pokonać drużynę prowadzoną przez Stevena Gerrarda, trafiliby do grupy z FC Porto, Young Boys Berno i Feyenoordem Rotterdam. To dość silny skład, choć są w tegorocznej Lidze Europejskiej mocniejsze. Na uwagę zasługuje m.in. grupa F, w której grają Arsenal Londyn, Eintracht Frankfurt, Standard Liege i Vitoria Guimaraes. Co ciekawe, w Lidze Mistrzów tzw. grupa śmierci oznaczona została tą samą literą. Grają tam FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan i Slavia Praga.

Poniżej prezentujemy pełne wyniki losowania.

Liga Mistrzów

Grupa A: Paris Saint-Germain, Real Madryt, Club Brugge, Galatasaray SK

Grupa B: Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Olympiakos Pireus, Crvena Zvezda Belgrad

Grupa C: Manchester City, Szachtar Donieck, Dinamo Zagrzeb, Atalanta BC

Grupa D: Juventus, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lokomotiw Moskwa

Grupa E: Liverpool FC, SSC Napoli, FC Salzburg, KRC Genk

Grupa F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Slavia Praga

Grupa G: Zenit Sankt Petersburg, SL Benfica, Olympique Lyon, RB Lipsk

Grupa H: Chelsea FC, Ajax Amsterdam, Valencia CF, Lille OSC

Liga Europy