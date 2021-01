Powrót PKO BP Ekstraklasy. Wszystko zapoczątkuje spotkanie w Lubinie

Władze polskiej Ekstraklasy zdecydowały się na szybsze wznowienie rozgrywek. Dzięki tej decyzji liga zyskuje dodatkowy tydzień w razie konieczności przekładania meczów ze względu na pandemię koronawirusa. Wbrew pozorom najbliższa seria spotkań nie będzie pierwszą kolejką rundy rewanżowej, ponieważ zespoły mają do rozegrania jeszcze po jednym meczu rundy jesiennej.

Najbliższe 8 spotkań będzie więc rozgrywane w ramach 15. kolejki Ekstraklasy, a dopiero w następnym tygodniu rozpocznie się runda rewanżowa. Sytuacja ta spowodowana jest późniejszym niż zwykle startem sezonu, co także było skutkiem pandemii.

Ekstraklasa. Co nas czeka w nadchodzącym weekendzie?

W piątek 29 stycznia czekają nas dwa spotkania: o 18:00 Zagłębie Lubin podejmie Wisłę Płock, natomiast już o godzinie 20:30 będziemy mogli zobaczyć hit najbliższej kolejki, w którym drugi w tabeli Raków Częstochowa zmierzy się z zajmującą obecnie trzecią lokatę Pogonią Szczecin.

Drużyna, która wygra to spotkanie, obejmie prowadzenie w tabeli PKO BP Ekstraklasy przynajmniej do niedzieli, kiedy to swój mecz rozegra obecny lider - Legia. W sobotę 30 stycznia będziemy świadkami trzech spotkań: o 15:00 Warta Poznań podejmie Cracovię Kraków; zajmujące kolejno 7. i 8. miejsca drużyny Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk zmierzą się o godzinie 17:30 w Gdańsku, natomiast sobotnie zmagania Ekstraklasy zakończą się w Zabrzu, gdzie miejscowy Górnik o 20:00 podejmie Lecha Poznań.

W niedzielę 31 stycznia rozegrana zostaną dwa spotkania: o godzinie 15:00 Wisła Kraków podejmie Piasta Gliwice, natomiast o 17:30 broniąca tytułu mistrzowskiego i obecnie pierwszego miejsca w tabeli Legia Warszawa zagra na wyjeździe z zajmującym ostatnie miejsce Podbeskidziem Bielsko-Białą. Zmagania 15. kolejki PKO Ekstraklasy zakończą się w poniedziałek 1 lutego o 18:00 meczem Stał Mielec - Śląsk Wrocław.

Spokojna przerwa zimowa

Zimowa przerwa w rozgrywkach nie przyniosła żadnych głośnych transferów, a większość drużyn przystąpi do nadchodzącej rundy wiosennej w niezmienionych składach. Nawet zazwyczaj aktywna na rynku transferowym Legia tym razem ograniczyła się tylko do zmniejszenia swojej kadry.

Stołeczna ekipa musiała także pożegnać się z Michałem Karbownikiem, ponieważ o skrócenie wypożyczenia upomniało się Brighton. W mediach natomiast pojawiła się informacja o zainteresowaniu Legii czarnogórskim skrzydłowym - Marko Jankoviciem, ale jak na razie nie podano żadnej oficjalnej informacji o transferze.

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać na kanałach telewizyjnych Canal+ oraz w internecie za pośrednictwem strony canalplus.com.