Składy na mecz Anglia - Polska. Trener Sousa odsłonił swoje karty

W środę 31 marca Polska gra z najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie I, głównym rywalem do zajęcia pierwszego miejsca. Trener Paulo Sousa zdecydował, że nasza reprezentacja z zawodnikami Garetha Southgate'a zmierzy się w następującym składzie: w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie Glik, Bednarek, Helik oraz Bereszyński i Rybus jako wahadłowi, w pomocy Krychowiak, Moder i Zieliński, w ataku Świderski i Piątek. Jest to spore zaskoczenie, ponieważ wszyscy spodziewali się, że Portugalczyk wybierze albo tylko jednego napastnika, albo duet Piątek-Milik. Świderski staje więc przed dużą szansą, ale i sporą presją.

twitter

Kontuzja Lewandowskiego, zakażenie Klicha

W poniedziałek 29 marca polscy kibice usłyszeli najgorszą bardzo złą informację – w meczu z Anglią nie wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji podczas starcia z Andorą uszkodził więzadło poboczne w prawym kolanie, co wyklucza go z gry co najmniej na 5-10 dni. Według lekarzy Bayernu Monachium pauza Polaka może przeciągnąć się do nawet miesiąca.

Z Anglikami nie zagra też zakażony koronawirusem Mateusz Klich. Dlaczego jest to przykra wiadomość dla naszej reprezentacji, pisaliśmy już przed meczem z Węgrami. Doświadczenie pomocnika Leeds z boisk Premier League mogłoby bardzo przydać się w starciu z angielskimi gwiazdami.

Bednarek ostrzega przed Fodenem

Znając potencjał rywali, Jan Bednarek ostrzegał, że w tym meczu nie można skupić się jedynie na próbach przetrwania. – Anglia to jeden z zespołów, który ma w sobie wiele jakości. Sterling czy Foden to gwiazdy Premier League. Jeśli będziemy agresywni i nie damy im wiele miejsca na kreowanie, to będą mieli problem. W bocznych strefach są piłkarze o sporej jakości, którzy mogą grać piłki do Kane’a. Skupiamy się na sobie. Nie przyjeżdżamy na Wembley, żeby myśleć tylko o obronie, ale też o ataku. Czeka nas ciężki mecz – podkreślał.

Anglicy nie zlekceważą Polski

Nie ma też co liczyć na dekoncentrację rywala czy zlekceważenie Biało-czerwonych. – Mimo urazu Lewandowskiego uważam, że nasz rywal ma kilku wybornych piłkarzy. Bylibyśmy naiwni, jakbyśmy myśleli, że są teraz mniej groźni – mówił Gareth Southgate. Mobilizujący dla Anglików będzie też fakt, ze jesteśmy głównym rywalem do wygrania tej stosunkowo łatwej grupy eliminacyjnej. Jak dotąd mierzyli się oni z nieporównywalnie słabszym San Marino (5:0) i niewielką Albanią (2:0).

Mecz Anglia – Polska. Gdzie oglądać?

Mecz Polaków z Anglikami na Wembley rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP1 i TVP Sport, a relację na żywo przeprowadzimy również w serwisie Wprost.pl.

Czytaj też:

Anglicy na Wembley rzadko przegrywają. Statystyki mówią same za siebie