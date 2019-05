Nowy sezon „Projekt Lady”. Mindewicz-Puacz: Będzie hardcore

W XIX-wiecznym Pałacu w Rozalinie pojawi się trzynaście dziewcząt. „Eksperymentalna szkoła ma pomóc im odmienić dotychczasowe życie. Producenci zgodnie twierdzą, że wybór uczestniczek do tego sezonu przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. To będzie bardzo mocna grupa silnych osobowości i świadomych dziewcząt. To także pierwsza międzynarodowa edycja. Wśród uczennic szkoły dam będą dziewczęta innych narodowości. Do programu zgłosiły się również Polki, które na co dzień mieszkają poza granicami naszego kraju – w Wielkiej Brytanii i Holandii” – w ten sposób stacja TVN zapowiada nowy sezon programu „Projekt Lady”

Mentorki opowiedziały przed kamerami, co wydarzy się w kolejnej edycji programu. – Powiem szczerze, że według mnie będzie to najmocniejszy sezon. Będzie hardcore – powiedziała Tatiana Mindewicz-Puacz. – Chyba pierwszy raz w historii zdarzyło się coś takiego, że potrzebowaliśmy kilku dni, żeby w ogóle zmobilizować dziewczyny do pracy – dodała. – To będzie najmocniejszy sezon – potwierdziła Małgorzata Rozenek-Majdan.

W programie gościnie pojawią się także zwyciężczynie poprzednich edycji.

