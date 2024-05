Instagram zawiesił konto Michała Marszała. Wcześniej satyryk dostał ostrzeżenia

W weekend konto Michała Marszała na Instagramie zostało zawieszone. Wcześniej satyryk związany z Tygodnikiem „NIE” otrzymał ostrzeżenie o kontrowersyjnych treściach, które miał na nim zamieszczać. Profil Marszała śledzi 412 tys. obserwujących. Jeszcze w poniedziałek po południu żadne zamieszczone wcześniej materiały się na nim nie wyświetlały.

„Przepraszamy, ta strona jest niedostępna. Kliknięty link mógł być uszkodzony lub strona mogła zostać usunięta” – można przeczytać na profilu na Instagramie.

„Potwierdzam, moje konto na Instagramie jest zawieszone. Wierzę, że chwilowo. Moim celem był i jest humor oraz informowanie. Od dawna konto było celem skoordynowanych ataków, bo śledziło je przeszło 410 tysięcy osób. To musiało uwierać. Zapewniam tych, którym przeszkadzałem, wrócę” – napisał na X.

Dlaczego Instagram zawiesił konto Michała Marszała?

Gazeta.pl poprosiła o komentarz Adama Liszewskiego reprezentującego Marszała.

– Potwierdzamy, że konto zostało zablokowane, z tego co wiemy, na razie tymczasowo, jest możliwość odwołania, a czy to odwołanie będzie skuteczne, zależy od Meta (serwisu, do którego należy Instagram – red.). Natomiast od kilku dni nasze treści, które nie były kontrowersyjne, a losowe, były oznaczane przez Instagram, tak naprawdę nie wiedzieć czemu. To się dzisiaj układa w całość, prawdopodobnie były to ataki zorganizowane. Nie wiemy, przez kogo te zgłoszenia były inspirowane, ale wielokrotnie mieliśmy liczne informacje, że nasza widoczność jest celowo ograniczana – powiedział portalowi.

Liszewski powiedział, że twórcy postarają się wrócić na to samo konto, które obserwowało ponad 412 tys. osób i dodał, że „nie zostawią swojej społeczności”.

O podobnym problemie napisała na Instagramie dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska. „Mam podobnie, choć nie mam 10 proc. aktywności Marszała. Jestem regularnie ostrzegana, teraz mam ban na live, nie wyświetlam się, straciłam z 165 tys. follow, To jest świat, w którym żyjemy: Black mirror dzieje się teraz (…)” – przekazała.

Początkowo Michał Marszał prowadził profil na Instagramie pod marką Tygodnika „NIE” (przedsiębiorstwa Urma), gdzie publikował prześmiewcze wpisy na tematy społeczne i polityczne. Od 2022 roku przejął konto od wydawcy i prowadzi je pod własnym imieniem i nazwiskiem.



Czytaj też:

Krzysztof Stanowski ujawnił, ile już zarobił na Kanale Zero. „Rewelacyjny start”Czytaj też:

Nagły zwrot ws. blokady konta Wardęgi na Instagramie. „Wychodzę na idiotę”