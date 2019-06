Ruszyły castingi do kolejnej edycji „Big Brothera”. Zainteresowanie jest ogromne

Zarząd TVN Discovery Polska jeszcze przed zakończeniem ostatniej edycji „Big Brothera” poinformował, że jesienią wyemitowana zostanie kolejna odsłona programu. – „Big Brother” w TVN7 to niekwestionowany sukces! Program znacząco zwiększył wyniki oglądalności całego kanału. Decyzja zarządu o kontynuacji programu już jesienią jest idealnym prezentem na finał pierwszej edycji „Big Brothera” w Siódemce – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu Wirtualne Media Katarzyna Mazurkiewicz, dyrektor programowa stacji.

Castingi cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób, które chciałyby znaleźć się w domu Wielkiego Brata. Z ustaleń Wirtualnych Mediów wynika, że dotychczas zgłosiło się już 10 tysięcy osób. Co ciekawe, chociaż castingi rozpoczęły się niedawno, to już znane jest nazwisko pierwszej uczestniczki show. Będzie nią Karolina Włodarska. Modelka pojawiła się w domu Wielkiego Brata pod koniec pierwszej edycji.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie przez całą dobę pokazywane jest życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu.