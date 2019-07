Zmarł Rip Torn. Kultowy aktor miał 88 lat

O śmierci aktora poinformował we wtorek 9 lipca jego agent Rick Miramontez. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Wiadomo, że 88-latek odszedł w swoim domu w Lakeville, w stanie Connecticut, w otoczeniu rodziny.

Rip Torn otrzymał nominację do Oscara za rolę w filmie Moje Cross Creek „ (1983). Był też nominowany do nagrody Emmy za postać Lewisa Slatona w miniserialu CBS „The Alanta Child Murders” (1985). Był reżyserem komediodramatu „Telefon” z 1988 roku z Whoopi Goldberg. Za rolę Arie'ego w sitcomie HBO” The Larry Sanders Show „ w 1996 roku zdobył nagrodę Emmy, otrzymał też pięć nominacji do tej nagrody. W 1998 roku za postać Zeda w komedii „Faceci w czerni” (1997) był nominowany do Nagrody Satelit y.

