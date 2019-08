Żuławy to obszary pokryte urodzajnymi madami, a żuławi? Zaskakujące pytanie w „Milionerach”

„Milionerzy” to teleturniej, w którym aby wygrać główną wygraną należy poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Dodatkowo na drodze do miliona można skorzystać z trzech kół ratunkowych: pół na pół, pytania do publiczności i telefonu do przyjaciela. Pytanie za 75 tysięcy złotych sprawiło uczestnikowi pewne trudności.

Żuławy to obszary pokryte urodzajnymi madami, powstałe z osadów rzek przy ich ujściach do mórz. A żuawi?

A) żołnierze piechoty

B) rolnicy

C) flisacy

D) osadnicy na Żuławach

Po namyśle, gracz zaznaczył wariant A, dzięki czemu mógł kontynuować grę. Żuawi to formacja lekkiej piechoty nosząca pierwotnie mundury pochodzenia arabskiego: krótki niebieski kaftan, bufiaste czerwone spodnie i fez z czerwonej wełny.

