15 najgorszych filmów na święta. Wybierali internauci z całego świata

Miejsce 1. Najgorszy film świąteczny wg. użytkowników serwisu Ranker

Saving Christmas



Miejsce 2.

Prezent pod choinkę II



Miejsce 3.

Alex - sam w domu



Miejsce 4.

Wielki film



Miejsce 5.

Przetrwać święta



Miejsce 6.

Santa and the Ice Cream Bunny



Miejsce 7.

Elves



Miejsce 8.

Czy Św. Mikołaj się rozwodzi?



Miejsce 9.

Te święta



Miejsce 10.

Wesołe kurcze święta



Miejsce 11.

Beethoven - Świąteczna przygoda



Miejsce 12.

Święty Mikołaj wyrusza na podbój Marsa



Miejsce 13.

Opowieść wigilijna



Miejsce 14.

Świąteczna lawina



Miejsce 15.

Nothing Like The Holidays

Nie bójcie się, raczej nie znajdziecie tu swoich ulubionych filmów. Ten ranking robiony jest (w miarę) na poważnie. Przy kilku produkcjach można się jednak trochę zdziwić. Jesteśmy też ciekawi, czy wszystkie będziecie znali. Przy kilku nie udało nam się nawet znaleźć polskich tytułów. Nie przedłużając – zapraszamy do przeglądania. Wesołych!

