Maciej Orłoś zwrócił się do dziennikarzy pracujących w TVP. „W pewnym momencie trzeba powiedzieć »dość«”

„Koleżanki i koledzy grający w TVP! Chyba już nie da rady dalej udawać, że gracie i reżyserujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą »Wiadomości«... Jeśli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom” – napisał Borys Szyc. Cytat ten przypomniał w swoim wpisie Maciej Orłoś i dopisał: „Pomyślałem, że te słowa można, a nawet należy skierować do dziennikarzy pracujących w TVP” . Orłoś informuje dalej, że brzmiałoby to tak: „Koleżanki i koledzy prowadzący i redagujący programy w TVP! Chyba już nie da rady dalej udawać, że pracujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą »Wiadomości«... Jeśli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom” .

„Można by dodać coś jeszcze o firmowaniu propagandy, o etyce dziennikarskiej, o legitymizacji tego złego stylu, uczciwości wobec widzów, szacunku do samego/samej siebie. Można by długo pisać na ten temat, ale jestem przekonany, że każdy prawdziwy dziennikarz wie o co chodzi” – dodaje Orłoś. Dziennikarz przyznaje, że nie jest mu łatwo pisać te słowa, ponieważ w TVP pracuje wielu jego znajomych. „Wiem, że wielu z nich zaciska zęby mając pełną świadomość niewyobrażalnej paranoi, która zawładnęła informacją i publicystyką w TVP. Wiem – to wszystko jest bardzo trudne. Ale w pewnym momencie dochodzi się do ściany i trzeba powiedzieć »dość«” – dodał.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 roku zakończyła się współpraca popularnego prezentera i Telewizji WP. W oświadczeniu Orłoś stwierdził, że nastąpiło to „szybciej niż zakładał”. Dziennikarz związany był z Telewizją WP od listopada 2016 roku. Wcześniej przez 25 lat prowadził w TVP1 „Teleexpress”. Od lutego 2018 roku Maciej Orłoś zaczął prowadzić na YouTube swój program pt. „Okiem Orłosia”. Ponadto udziela szkoleń z wystąpień publicznych i przed kamerą.

