Przez rozstanie do szczęścia. Paloma Faith z jedynym koncertem w Polsce

Niegdyś otaczały ją liczne porównania do innych brytyjskich wokalistek. Dziennikarze widzieli w niej nawet konkurencję dla Amy Winehouse. Paloma Faith podążała jednak konsekwentnie własną ścieżką stylistyczną i zapracowała sobie na to, by obecnie być tą, do której porównywane są młodsze wokalistki. Jej wielki hit „Only love can hurts like this” wywindował ją na szczyty list przebojów na całym świecie i zapewnił jej status multiplatynowej gwiazdy muzyki pop.

Poza ogromnymi możliwościami wokalnymi, Faith obdarzona jest również wielkim poczuciem humoru, czemu wyraz niejednokrotnie dała już w popularnych talk-showach. Do tego dochodzi zamiłowanie do teatru i filmu, czemu upust daje w finezyjnych kostiumach i scenografii towarzyszącej jej na scenie podczas tras koncertowych. Wszystkie te elementy sprawiają, że jej koncerty to wspaniałe doświadczenia muzyczne i wizualne.

Przez rozstanie do szczęścia

Na najnowszej płycie Paloma Faith zabiera słuchaczy w pełną emocji podróż po świecie wewnętrznym osoby przeżywającej rozstanie z życiowym partnerem. Artystka swoją muzyką i tekstami daje jednak wyraz dumy i wiary we własne możliwości, czego najlepszym przykładem jest promujący płytę singiel „How to leave a man”. Piosenka opowiada o odnalezieniu w sobie siły do podjęcia decyzji o rozstaniu, które może być jedyną drogą do szczęścia.

Choć swój nowy album zatytułowała „The Glorification of sadness”, to jest to przede wszystkim materiał, w którym drzemie ogromna moc. To otwarcie zupełnie nowego rozdziału w muzycznej karierze artystki i sygnał, że Faith ma dużo do powiedzenia i nie zawaha się mówić głośno. Odważnie dzieli się swoim prywatnym życiem i doświadczeniami, które ukształtowały ją w ostatnich kilku latach.

„Nowa kolekcja utworów to coś więcej niż album o związkach. To jej najbardziej osobisty album w dotychczasowej historii, w którym Paloma czerpie z własnych doświadczeń i tworzy głęboko osobistą narrację. To świętowanie odnalezienia drogi powrotnej po opuszczeniu długotrwałego związku, odzyskanie siły – nawet w przypadku niepowodzeń – i wzięcie odpowiedzialności za własne szczęście” – czytamy w opisie wydawnictwa.

Uwolnić się od presji społecznej

Sama artystka nie ukrywa, że jej ulubioną piosenką na najnowszej płycie jest „Bad Woman”. To utwór opowiadający o kobiecym wyzwoleniu i porzuceniu wstydu oraz przymusu spełniania oczekiwań otoczenia.

– Zagłębia się w niezliczone wyzwania społeczne, przed którymi stają kobiety i ilustruje wyczerpującą walkę z oczekiwaniami. Presja dostosowania się lub ryzyko, że zostaniesz okrzyknięta „niekompetentną” lub „złą kobietą” mogą być przytłaczające. Mam nadzieję, że kobiety docenią w końcu swoją autentyczność, poczują się dobrze we własnej skórze i zrozumieją, że niedoskonałość jest częścią bycia człowiekiem. Uwolnijmy się od presji społecznych, które nadają nam etykietki. Zachęcajmy się nawzajem, aby pozostać wiernymi swojemu autentycznemu ja – mówiła Paloma Faith o swojej kompozycji.

