Przed państwem najambitniejszy crossover w historii: Marvel przebrany za Polsat

Złota era polskich seriali spotyka amerykański złoty okres kina superbohaterskiego. Co z tego wyniknie? Na pewno coś niedobrego, ale za to bardzo zabawnego. Przekonajcie się sami, oglądając memy w naszej galerii i dołączając do grupy POLSAT CINEMATIC UNIVERSE na Facebooku.

To grupa o którą nikt nie prosił, a która jednak powstała. Stworzona przez bohaterów, których potrzebowaliśmy, ale na którego nie zasługujemy. Zderzenie tak ambitne, że nie powstydziliby się go bracia Feige ani siostry Wachowskie. Marvel Cinematic Universe, przeniesione na polską glebę, w mordę jeża. Śpieszcie się kochać tę grupę, bo podobne jej zwykle szybko odchodzą: zasypane setkami miernych memów zbyt szerokiej i zbyt płodnej publiki. Szczęśliwie załapaliśmy się na sam początek tego niezwykłego projektu, dlatego mamy szansę doświadczyć jego największych dokonań. Udanej zabawy i zapisujcie się do POLSAT CINEMATIC UNIVERSE, póki jeszcze ciepłe.

Najambitniejszy crossover w historii: Polsat Cinematic Universe Galeria: