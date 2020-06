Nagie zdjęcie Jennifer Aniston trafiło na licytację. Dochód zostanie przeznaczony na szczytny cel

„Mój drogi przyjaciel Mark Seliger we współpracy z RAD i Christie's przeznaczył na aukcję 25 swoich portretów – włączając w to moje zdjęcie” – napisała Jennifer Aniston na Instagramie. Aktorka dodała, że dochód ze sprzedaży w całości zostanie przeznaczony dla organizacji NAFClinics, która zajmuje się dostarczaniem darmowych testów na obecność koronawirusa. Wspomniana organizacja zapewnia również opiekę tym pacjentom, którzy nie mają dostępu do niezbędnych lekarstw.

Zdjęcia innych gwiazd

Zdjęcie przeznaczone na licytację powstało w 1995 roku i przedstawia 51-letnią dzisiaj aktorkę wpatrującą się prosto w obiektyw. Aniston pozowała nago, ale wybrała taką pozę, dzięki której udało jej się zasłonić miejsca intymne. Chociaż nie wiadomo, czy przełoży się to na zainteresowanie aukcją, to jedno jest pewne – post gwiazdy cieszy się w mediach społecznościowych dużą popularnością. Polubiło to już ponad milion użytkowników, a swoje komentarze zostawiły inne celebrytyki, w tym Robin Wright i Jennifer Garner.

Aniston nie jest jedyną gwiazdą, której zdjęcie trafiło na licytację. Seliger zdecydował się udostępnić fotografie m.in. Keitha Richardsa, Brada Pitta, Baracka Obamy, Leonardo DiCaprio czy Oprah Winfrey.